Boca Juniors llegó a Salta: el plantel y Riquelme firmaron autógrafos

Boca llegó a Salta y los hinchas enloquecieron.

Este lunes, la delegación de Boca aterrizó en Salta y, desde temprano, un importante número de simpatizantes se congregó en las inmediaciones del hotel donde se aloja el plantel para darle la bienvenida antes del encuentro por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Los fanáticos se acercaron incluso antes de la llegada del micro que trasladó al plantel, y al descender los jugadores se detuvieron a saludar, tomarse fotos y firmar autógrafos, en una demostración de afecto que anticipa el clima de estadio que se espera para el partido.

Boca en Salta 1 Boca Junior vs Gimnasia de Chivilcoy Boca se prepara para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy este martes a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro será arbitrado por Facundo Tello, y se espera una fuerte presencia de público en las tribunas, tanto de hinchas xeneizes como de simpatizantes locales que se acercarán a vivir una jornada futbolera intensa.

La visita de Boca a Salta se da en medio de una agenda cargada para el club, que busca recuperar ritmo tras algunos resultados irregulares en el Torneo Apertura y pretende avanzar en el certamen federal. La calidez del recibimiento y la expectativa generada reflejan la enorme pasión que despierta el equipo de la Ribera en todo el país.

