Boca Juniors vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

Por el partido del Clausura, el Xeneize juega ante el Bicho buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 30 de noviembre, desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Fernando Echenique, el juez encargado.

Horario Boca Juniors y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

