jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:02
Liga Profesional

Boca Juniors vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

Boca Juniors y Argentinos Juniors se miden en el estadio la Bombonera el domingo 30 de noviembre a las 18:30 (hora Argentina) y Fernando Echenique es el elegido para dirigir el partido.

Boca Juniors vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por el partido del Clausura, el Xeneize juega ante el Bicho buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 30 de noviembre, desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.

Central Córdoba (SE) recibirá a Estudiantes por la llave 3

Central Córdoba (SE) recibirá a Estudiantes por la llave 3
Tigre pasó a Cuartos con una victoria ante Lanús

Tigre pasó a Cuartos con una victoria ante Lanús

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Fernando Echenique, el juez encargado.

Horario Boca Juniors y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

