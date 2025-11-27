Boca Juniors vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

Por el partido del Clausura, el Xeneize juega ante el Bicho buscando la clasificación. El juego se disputa el domingo 30 de noviembre, desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Fernando Echenique, el juez encargado.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
