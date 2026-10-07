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7 de octubre de 2026 - 19:08
Policiales.

Buscan en San Salvador de Jujuy a Amira Sofía Guerrero García de 13 años

El CINDAC informó que la adolescente se encuentra desaparecida desde este miércoles 7 de octubre. Solicitan aportar cualquier información al 911.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Búsqueda de una niña desaparecida.

Búsqueda de una niña desaparecida.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó la búsqueda de Amira Sofía Guerrero García, de 13 años, quien se encuentra desaparecida desde este miércoles 7 de octubre en San Salvador de Jujuy. La denuncia fue radicada durante la misma jornada.

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Cómo identificarla

Según la información difundida por CINDAC, Amira mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello largo oscuro con flequillo, tez blanca, ojos marrones achinados y cara redonda. Además, utiliza brackets.

Al momento de su desaparición vestía una remera blanca de mangas cortas, pantalón corto negro y zapatillas deportivas azul oscuro.

B&uacute;squeda en San Salvador de Jujuy.

Búsqueda en San Salvador de Jujuy.

Dónde informar

Desde el CINDAC solicitaron a quienes puedan aportar información que permita dar con el paradero de la adolescente que se comuniquen de inmediato.

Las vías habilitadas son:

  • 911
  • 388-6860239
  • 388-6828607
  • También se puede acudir a la unidad policial más cercana.

La información puede ser aportada de manera directa a las autoridades para contribuir con la búsqueda.

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