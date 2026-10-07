Buscan en San Salvador de Jujuy a Amira Sofía Guerrero García de 13 años

Búsqueda de una niña desaparecida.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó la búsqueda de Amira Sofía Guerrero García, de 13 años, quien se encuentra desaparecida desde este miércoles 7 de octubre en San Salvador de Jujuy. La denuncia fue radicada durante la misma jornada.

Cómo identificarla Según la información difundida por CINDAC, Amira mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello largo oscuro con flequillo, tez blanca, ojos marrones achinados y cara redonda. Además, utiliza brackets.

Al momento de su desaparición vestía una remera blanca de mangas cortas, pantalón corto negro y zapatillas deportivas azul oscuro.

Búsqueda en San Salvador de Jujuy. Dónde informar Desde el CINDAC solicitaron a quienes puedan aportar información que permita dar con el paradero de la adolescente que se comuniquen de inmediato.

Las vías habilitadas son: 911

388-6860239

388-6828607

También se puede acudir a la unidad policial más cercana. La información puede ser aportada de manera directa a las autoridades para contribuir con la búsqueda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.