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18 de junio de 2026 - 14:18
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Cabo Verde quiere prolongar su sueño ante una Uruguay necesitada

En la previa de Uruguay vs Cabo Verde, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 21 de junio desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami. El árbitro designado será Espen Eskas.

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Cabo Verde quiere prolongar su sueño ante una Uruguay necesitada
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de junio, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Cabo Verde enfrenta a Uruguay en el estadio Miami, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H del Mundial.

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El Grupo H afronta una segunda fecha cargada de tensión e incertidumbre. Los cuatro seleccionados suman un punto tras sus respectivos estrenos y, en esta jornada, buscarán encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Cabo Verde protagonizó una de las grandes sorpresas del inicio del Mundial 2026 al contener a España y rescatar un empate sin goles en su estreno absoluto en la máxima cita. Más allá del resultado, el conjunto africano dejó un dato llamativo: apenas cometió una infracción en todo el encuentro ante el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Uruguay, en tanto, debió remar para sumar su primer punto tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita. El conjunto de Marcelo Bielsa comenzó en desventaja por el gol de Al-Amri, pero reaccionó en el complemento gracias a la aparición de Maximiliano Araujo. La Celeste fue en busca de la victoria y convirtió al arquero Mohammed Al Owais en una de las figuras del encuentro.

Este duelo marcará el primer enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde, selecciones que no registran antecedentes entre sí.

El encargado de impartir justicia en el partido será Espen Eskas.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Uruguay en el próximo partido del Mundial
  • Grupo H - Fecha 3: vs España: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cabo Verde en el próximo partido del Mundial
  • Grupo H - Fecha 3: vs Arabia Saudita: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)
Horario Uruguay y Cabo Verde, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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