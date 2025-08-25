Carlos Sadir: "Esperemos que Nación aplique los recursos al mantenimiento de rutas"

El Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió al megaproyecto que integra por vía terrestre las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, con el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina , terminando en Iquique, Mejillones y Antofagasta, afirmando que se encuentran a la espera de que "Nación se haga cargo del mantenimiento de rutas".

En tal sentido, el gobernador de la provincia, comentó que existe una preocupación por la conectividad vial : "Venimos trabajando e insistiendo con Nación para que se haga cargo y aplique recursos al mantenimiento de las rutas, ya que es importante para el corredor, pero sobre todo para los jujeños y nuestra relación con Chile".

Además agregó: "Las principales hoy son las rutas 34, 9 y 52. Particularmente la 52 que es la que recorre la parte de Salinas y lleva hasta el Paso de Jama, que lamentablemente con el transcurso de los años y con poco o casi nada de mantenimiento, se fue deteriorando, que Nación no se hizo cargo, así que lo hizo la provincia".

Sadir, agregó sobre las reuniones que está llevando a cabo para la concreción del Corredor Bioceánico: "Hemos tenido reuniones con empresarios que han llegado de la zona franca de Iquique, vino el presidente de la ZOFRI, vino el gerente y muchos otros empresarios".

"También el lunes pasado estuve en Antofagasta con el Gobernador de dicha ciudad, hablando respecto al Corredor y las posibilidades comerciales que se abren entre los dos países, así que la verdad que todo marcha bien", finalizó el gobernador de Jujuy.

Qué es el Corredor Bioceánico

El megaproyecto integra por vía terrestre las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, con el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina, terminando en Iquique, Mejillones y Antofagasta, alcanzando una longitud de 2.300 kilómetros.

“El año que viene esta ruta estará lista y tanto la salida de los productos brasileños a través de Chile hacia los mercados asiáticos, como la venida de productos chilenos para Brasil, será una grandísima oportunidad para ambos países”, dijo el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Mientras que la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet, dijo que Boric “se reúne con Lula a hablar principalmente de esta ruta de integración y va a traer a empresarios e inversionistas chilenos. Desde hace 40 años que soñábamos con la integración de América del Sur”, dijo sobre las obras en la parte brasileña que ya están prácticamente completadas.

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, miembro de la Comisión de Alto Nivel creada por el Gobierno para el desarrollo del Corredor, comentó que “se proyecta que hacia finales de este año o comienzos de 2026 ya empecemos a ver el inicio de carga (por la ruta)”.