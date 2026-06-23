Caso Diego Maradona: Luque habló del "error" de Cosachov y volvió a apuntar al equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes 23 de junio con nuevas declaraciones en los tribunales. En esta jornada, el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar por novena vez dentro del proceso judicial, donde está imputado junto a otros profesionales de la salud por presunto homicidio simple con dolo eventual.
Durante su exposición, el médico hizo referencia a supuestos errores dentro del equipo que asistía al ex futbolista en su internación domiciliaria. La audiencia también incluyó testimonios de personal de seguridad del barrio privado donde vivía Maradona y de personas vinculadas al entorno del ex jugador.
Luque volvió a declarar y apuntó al equipo médico
Leopoldo Luque amplió nuevamente su indagatoria y mantuvo su postura de defensa dentro del juicio. El neurocirujano volvió a deslindar responsabilidades sobre la atención médica de Maradona en los días previos a su muerte.
En su declaración, Luque mencionó un “error” atribuido a la psiquiatra Agustina Cosachov dentro del manejo del tratamiento, en el marco de las decisiones tomadas por el equipo que integraba la internación domiciliaria del ex futbolista.
Una nueva exposición en el juicio
La novena declaración de Luque se sumó a las anteriores intervenciones en el proceso, donde insiste en que su participación no tuvo incidencia directa en el desenlace del caso.
La fiscalía sostiene la acusación contra los siete imputados y trabaja en la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la internación domiciliaria.
Declaraciones en el barrio privado
En la misma audiencia declararon dos empleados de seguridad del barrio privado donde residía Maradona en sus últimos días.
Los testimonios aportaron detalles sobre la dinámica diaria del lugar, el movimiento de personas y la organización interna del complejo.
Aportes para la reconstrucción del caso
También brindó testimonio Maximiliano Trimarchi, vinculado a la incorporación del psicólogo Carlos Díaz al entorno del ex jugador, en una instancia que busca sumar elementos para la investigación.
La causa judicial en curso
El juicio investiga a siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual en relación con la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020.
La causa continúa con la recolección de testimonios y declaraciones que buscan determinar responsabilidades en la atención médica durante la internación domiciliaria.
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