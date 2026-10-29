Choque de trenes en España: confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido

Agustín Randazzo, el argentino que viajaba por trabajo y murió en el choque de trenes en España

La búsqueda de Agustín Randazzo , el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España, terminó con la confirmación de su fallecimiento . La noticia se conoció este jueves 29 de octubre, luego de que sus familiares y allegados intentaran localizarlo durante más de un día.

El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo dejó al menos 74 muertos y decenas de heridos.

Randazzo vivía en España desde 2002 y trabajaba en el área de comunicaciones. Al momento de la tragedia, viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla, un recorrido que realizaba habitualmente. Según informó su familia, se encontraba en el vagón número ocho de uno de los trenes involucrados en la colisión.

Desde que ocurrió el accidente, los familiares del argentino iniciaron una intensa búsqueda para conocer su paradero. Su hermano viajó hasta Madrid, presentó una denuncia ante la Policía y aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas. También recorrió hospitales de Toledo, donde habían sido trasladados los sobrevivientes.

Quién es el argentino de 51 años que está desaparecido tras el accidente de trenes en España.

Mientras tanto, su pareja, Sergi Horan, había difundido un pedido de ayuda a través de las redes sociales. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número ocho", escribió, en un intento por obtener información sobre su situación.

Chic@s

Muchisimas gracias por todo el apoyo y toda la información que me habéis aportado.

Las noticias son ciertas, lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros.

Siento que os debía dicha información.

Descansa en paz mi amor. Te amo — SadSergi (@Sergihoran) October 29, 2026

Finalmente, el diseñador argentino Roberto Piazza, amigo cercano de Randazzo, confirmó el fallecimiento este jueves. "Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil", expresó en diálogo con TN.

Ya son dos los argentinos fallecidos en el choque de trenes en España

Con la confirmación de la muerte de Randazzo, son dos las víctimas fatales de nacionalidad argentina identificadas en el accidente ferroviario. La primera fue Ana Martina Conte Grand, una joven oriunda de San Juan, cuyo fallecimiento había sido informado previamente por la Cancillería argentina.

El Gobierno argentino, a través de su Embajada en Madrid y los consulados, mantiene contacto con los familiares de las víctimas y brinda asistencia consular a los afectados por la tragedia.

Cómo fue el accidente ferroviario que dejó al menos 74 muertos

El choque ocurrió el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8.54, en cercanías de Urda, en la provincia española de Toledo. Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de la empresa Iryo, colisionaron y varios vagones descarrilaron. Algunos terminaron volcados junto a un terraplén.

Según el último balance difundido este jueves, la cantidad de fallecidos ascendió a 74, mientras que varias personas permanecen hospitalizadas, algunas de ellas en terapia intensiva.