jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 20:13
Mundo.

Choque de trenes en España: confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido

El argentino de 51 años era buscado por su familia desde el accidente ferroviario en Toledo. Ya son dos los argentinos fallecidos en la tragedia.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Agustín Randazzo, el argentino que viajaba por trabajo y murió en el choque de trenes en España

Agustín Randazzo, el argentino que viajaba por trabajo y murió en el choque de trenes en España

La búsqueda de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España, terminó con la confirmación de su fallecimiento. La noticia se conoció este jueves 29 de octubre, luego de que sus familiares y allegados intentaran localizarlo durante más de un día.

Lee además
Foto: El País
Mundo.

Dos trenes chocaron en España y hay al menos 64 muertos
Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo. 
Internacional.

Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo dejó al menos 74 muertos y decenas de heridos.

Randazzo vivía en España desde 2002 y trabajaba en el área de comunicaciones. Al momento de la tragedia, viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla, un recorrido que realizaba habitualmente. Según informó su familia, se encontraba en el vagón número ocho de uno de los trenes involucrados en la colisión.

Quién es el argentino de 51 años que está desaparecido tras el accidente de trenes en España.

Quién es el argentino de 51 años que está desaparecido tras el accidente de trenes en España.

La búsqueda de Agustín Randazzo y la confirmación de su muerte

Desde que ocurrió el accidente, los familiares del argentino iniciaron una intensa búsqueda para conocer su paradero. Su hermano viajó hasta Madrid, presentó una denuncia ante la Policía y aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas. También recorrió hospitales de Toledo, donde habían sido trasladados los sobrevivientes.

Mientras tanto, su pareja, Sergi Horan, había difundido un pedido de ayuda a través de las redes sociales. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número ocho", escribió, en un intento por obtener información sobre su situación.

Finalmente, el diseñador argentino Roberto Piazza, amigo cercano de Randazzo, confirmó el fallecimiento este jueves. "Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil", expresó en diálogo con TN.

Ya son dos los argentinos fallecidos en el choque de trenes en España

Con la confirmación de la muerte de Randazzo, son dos las víctimas fatales de nacionalidad argentina identificadas en el accidente ferroviario. La primera fue Ana Martina Conte Grand, una joven oriunda de San Juan, cuyo fallecimiento había sido informado previamente por la Cancillería argentina.

El Gobierno argentino, a través de su Embajada en Madrid y los consulados, mantiene contacto con los familiares de las víctimas y brinda asistencia consular a los afectados por la tragedia.

Cómo fue el accidente ferroviario que dejó al menos 74 muertos

El choque ocurrió el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8.54, en cercanías de Urda, en la provincia española de Toledo. Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de la empresa Iryo, colisionaron y varios vagones descarrilaron. Algunos terminaron volcados junto a un terraplén.

Según el último balance difundido este jueves, la cantidad de fallecidos ascendió a 74, mientras que varias personas permanecen hospitalizadas, algunas de ellas en terapia intensiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos trenes chocaron en España y hay al menos 64 muertos

Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

Choque de trenes en España: Cancillería confirmó la muerte de una argentina y buscan a otro argentino

Choque de trenes en España: ¿Quién es el argentino desaparecido?

Elecciones en Israel: el Likud ganó en votos, pero Netanyahu no logró la mayoría

Lo que se lee ahora
Un niño de 3 años desató una polémica en el fútbol infantil por su talento y terminó interviniendo la Policía video
Virales.

Tiene 3 años, juega tan bien al fútbol que llamaron a la Policía durante un partido

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
Medidas.

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy video
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Paso de Jama
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: las nevadas impiden habilitar el tránsito hacia Chile

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Homicidio de Lautaro Flores: habló su madre video
Jujuy.

Homicidio de Lautaro Flores: "Asesinó a mi hijo y tiene que estar tras las rejas", dijo su mamá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel