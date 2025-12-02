martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 21:16
Fútbol.

Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

El volante expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que llega para aportar donde el técnico lo necesite.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Claudio Pombo.

Claudio Pombo.

La firma se realizó en el estadio 23 de Agosto, con la presencia del entrenador, el manager deportivo Julio Chiarini y miembros de la Comisión de Fútbol, formalizando así la llegada del mediocampista al plantel albiceleste.

Pombo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo.

Acerca de su aporte dentro de la cancha, el jugador se definió como un mediocampista versátil: “Soy un volante polifuncional; generalmente jugué en posiciones del mediocampo”, explicó, y añadió que estará “a disposición de lo que el técnico decida según las necesidades del equipo”.

Con su llegada, Gimnasia comienza a diagramar el plantel que afrontará la próxima temporada con la intención de ser protagonista y pelear por los primeros puestos.

