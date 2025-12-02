Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

Claudio Pombo.

El volante Claudio Pombo rubricó este lunes su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo.

La firma se realizó en el estadio 23 de Agosto, con la presencia del entrenador, el manager deportivo Julio Chiarini y miembros de la Comisión de Fútbol, formalizando así la llegada del mediocampista al plantel albiceleste.

Pombo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo.

Acerca de su aporte dentro de la cancha, el jugador se definió como un mediocampista versátil: “Soy un volante polifuncional; generalmente jugué en posiciones del mediocampo”, explicó, y añadió que estará “a disposición de lo que el técnico decida según las necesidades del equipo”.

Con su llegada, Gimnasia comienza a diagramar el plantel que afrontará la próxima temporada con la intención de ser protagonista y pelear por los primeros puestos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.