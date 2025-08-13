Colorado Rapids vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Colorado Rapids y Atlanta United, por la semana 24 de la MLS, se jugará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 22:30 (hora Argentina), en el estadio Dick's Sporting Goods Park.

Así llegan Colorado Rapids y Atlanta United En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS Colorado Rapids logró un triunfo por 2-1 ante Minnesota United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 10 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS Atlanta United viene de empatar 1-1 ante CF Montréal. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 3 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 9 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y fue Atlanta United quien ganó 4 a 0.

Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs LA Galaxy: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Sporting Kansas City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Toronto FC: 24 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Nashville SC: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Columbus Crew: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs San Diego FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario Colorado Rapids y Atlanta United, según país Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

