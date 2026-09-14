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14 de septiembre de 2026 - 10:57
País.

Cómo va a estar el tiempo en Salta para la procesión por el Señor y la Virgen del Milagro

El SMN anticipa una jornada sin lluvias para la procesión del Milagro en Salta, con una mañana fría y una máxima que llegará a los 20°C.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El tiempo en Salta para la procesión del Milagro&nbsp;

El tiempo en Salta para la procesión del Milagro 

Miles de fieles se preparan para participar este martes 15 de septiembre de la tradicional procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro en Salta, y uno de los datos centrales para quienes asistirán será el estado del tiempo.

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De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones y con una importante amplitud térmica entre las primeras horas y la tarde.

El tiempo en Salta para la procesión del Milagro

El tiempo en Salta para la procesión del Milagro

Una mañana fría y una máxima de 20°C

Para este martes, el organismo nacional anticipa una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 20°C en la ciudad de Salta.

Durante la madrugada el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la mañana las condiciones serán de cielo algo nublado. Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante las primeras horas, por lo que quienes se acerquen temprano deberán hacerlo con abrigo.

Con el correr de las horas, la temperatura comenzará a subir y por la tarde podría acercarse a los 20°C, en coincidencia con uno de los momentos de mayor concentración de fieles.

Sin lluvias durante la procesión

El dato favorable para quienes participen de las celebraciones religiosas es que el SMN establece una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

Por la tarde continuará el cielo algo nublado y las condiciones se mantendrán estables. Hacia la noche tampoco se esperan lluvias, aunque la temperatura volverá a descender gradualmente.

De esta manera, todo indica que la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro podrá desarrollarse con tiempo estable, aunque será recomendable llevar abrigo debido al frío previsto durante las primeras horas y después de la caída del sol.

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