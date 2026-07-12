Córdoba: mataron a un joven durante los festejos por Argentina

Investigan la muerte de un joven en Córdoba en los festejos por el triunfo de Argentina

Lo que debía ser una noche de celebración por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó en tragedia en Córdoba . Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en medio de los festejos y el hecho es investigado por la Justicia como un presunto ajuste de cuentas. en la localidad de San Francisco.

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El crimen ocurrió alrededor de las 2:10 de la madrugada del domingo en la intersección de las calles 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico, donde una gran cantidad de personas se había concentrado para celebrar el triunfo argentino sobre Suiza.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima recibió tres disparos por la espalda . Tras efectuar los disparos, el agresor escapó entre la multitud, lo que dificultó su inmediata identificación.

Los investigadores sostienen que el ataque habría estado dirigido específicamente contra el joven y descartan, por el momento, que se haya tratado de un hecho al azar. Durante el episodio no se registraron otras personas heridas, pese a la importante cantidad de familias y simpatizantes que participaban de los festejos.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias para reconstruir la secuencia del homicidio.

Según trascendió, la víctima tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el pasado 3 de julio, encontrándose bajo el régimen de libertad condicional al momento del crimen. Ese dato forma parte de las líneas investigativas que buscan establecer el contexto del ataque y determinar el móvil por parte de la policía de Córdoba

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores continúan reuniendo pruebas para confirmar esa teoría e identificar al autor material del homicidio.

No hay personas detenidas

Hasta el momento no se informaron personas detenidas. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el presunto atacante ya habría sido identificado y que la Justicia trabaja para lograr su detención.

El hecho provocó conmoción en San Francisco, donde una noche marcada por la alegría de la clasificación de la Selección argentina terminó convertida en una escena de violencia que ahora es materia de investigación judicial.