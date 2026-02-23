lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 20:54
Jujuy.

Corte de luz programado en el barrio Belgrano este martes por tareas de mejora

EJESA realizará trabajos de mantenimiento en San Salvador de Jujuy que implicarán una interrupción del servicio en barrio Belgrano y zonas aledañas.

Por  Federico Franco
Interrupción del servicio.

Este martes 24 de febrero habrá un corte programado de energía eléctrica en un sector de San Salvador de Jujuy por tareas de mantenimiento y mejora del servicio, según informó EJESA.

La interrupción está prevista entre las 9:00 y las 11:00, de manera aproximada, y alcanzará al barrio Belgrano, en el cuadrante comprendido entre las calles 25 de Abril, Santa María de Oro, Juanita Moro, A. Capdevila y B. Moreno, además de sectores aledaños.

Desde la empresa indicaron que los trabajos consisten en el ajuste del voltaje de salida de un transformador de potencia, lo que permitirá regular la tensión que reciben los usuarios. Además, se realizará el reemplazo de dispositivos que permiten seccionar la red y de cables que conectan la salida principal con la línea de baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requieren la interrupción temporal del servicio para poder trabajar con seguridad en la red.

Desde EJESA recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias, desenchufar equipos sensibles y planificar actividades que dependan de la energía eléctrica durante el horario informado.

