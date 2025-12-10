Corte de media tensión deja sin luz a localidades de la Quebrada

Un corte en un conductor de media tensión ocurrido este miércoles en la zona de El Perchel provocó la interrupción del servicio de luz en varias localidades de la Quebrada de Humahuaca. El inconveniente generó un apagón que afecta a cientos de usuarios.

Según informaron desde la empresa proveedora del servicio , la falla se produjo en una línea que abastece a poblaciones estratégicas del corredor norte. El desperfecto obligó a enviar cuadrillas para trabajar en la identificación y reparación del daño.

Las zonas sin energía son Huacalera, Humahuaca, El Perchel, Iturbe, Uquía y Cianzo . En todas ellas se registraron interrupciones totales del suministro, lo que generó preocupación entre residentes y comercios.

Imagen ilustrativa

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan realizando maniobras para intentar normalizar el servicio lo antes posible. Las condiciones del terreno y la distancia entre los puntos afectados complican las tareas.

Aunque no se brindó un horario estimado de restitución, remarcaron que las cuadrillas permanecen trabajando de manera ininterrumpida hasta solucionar por completo el inconveniente. Recomendaron a la población mantener precaución y desconectar artefactos sensibles ante eventuales subas de tensión.

Se espera que el servicio comience a normalizarse de forma progresiva en las localidades afectadas, una vez finalizadas las reparaciones.