miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 16:25
Sin servicio.

Corte de media tensión deja sin luz a localidades de la Quebrada

Un corte en un conductor de media tensión en El Perchel dejó sin luz a varias localidades de la Quebrada.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sin luz en la Quebrada (Foto ilustrativa)

Sin luz en la Quebrada (Foto ilustrativa)


Un corte en un conductor de media tensión ocurrido este miércoles en la zona de El Perchel provocó la interrupción del servicio de luz en varias localidades de la Quebrada de Humahuaca. El inconveniente generó un apagón que afecta a cientos de usuarios.

Lee además
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas (Foto ilustrativa)
Atención,

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 28 de noviembre
Oficializaron un nuevo aumento para las tarifas de luz y cambiaron la medición del consumo.
Economía.

Cómo serán los cambios en las tarifas de luz y gas en Jujuy

Localidades afectadas por el corte de luz

Las zonas sin energía son Huacalera, Humahuaca, El Perchel, Iturbe, Uquía y Cianzo. En todas ellas se registraron interrupciones totales del suministro, lo que generó preocupación entre residentes y comercios.

cortes programados ejesa 21
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan realizando maniobras para intentar normalizar el servicio lo antes posible. Las condiciones del terreno y la distancia entre los puntos afectados complican las tareas.

Aunque no se brindó un horario estimado de restitución, remarcaron que las cuadrillas permanecen trabajando de manera ininterrumpida hasta solucionar por completo el inconveniente. Recomendaron a la población mantener precaución y desconectar artefactos sensibles ante eventuales subas de tensión.

Se espera que el servicio comience a normalizarse de forma progresiva en las localidades afectadas, una vez finalizadas las reparaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 28 de noviembre

Cómo serán los cambios en las tarifas de luz y gas en Jujuy

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

Por el temporal, varios barrios de San Salvador de Jujuy quedaron sin luz

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Palpalá y Perico

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Encontraronel cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca (Foto ilustrativa)
Investigación.

Encontraron el cuerpo de una joven en su casa de Pampa Blanca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel