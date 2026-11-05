Cristiano Ronaldo comunicó que se retira de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo comunicó que pondrá fin a su trayectoria en la selección de Portugal después de 23 años . El anuncio fue realizado mediante una extensa carta que compartió en un video publicado en sus perfiles de redes sociales .

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional . Nunca la sentí exclusivamente mía . Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla , defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo . Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro ”, expresó en el comienzo de su mensaje, que se extendió durante cinco minutos y estuvo acompañado por la canción O Amor a Portugal , de Dulce Pontes .

La decisión del atacante, de 41 años , se produjo poco tiempo después de su inesperado abandono de la concentración de Portugal durante la disputa de la Liga de Naciones de la UEFA . Aquella situación derivó en un castigo disciplinario y generó un distanciamiento con el director técnico Jorge Jesus , luego de que se deteriorara la relación entre ambos.

De esta manera, Cristiano pone punto final a su etapa internacional con un récord histórico : es el máximo artillero de selecciones masculinas, con 146 goles en 234 partidos oficiales . Además, se despide con tres trofeos en su palmarés: la Eurocopa de 2016 y dos conquistas de la Liga de las Naciones de la UEFA .

Mientras pronunciaba sus últimas palabras, CR7 dedicó un agradecimiento a quienes formaron parte de la selección nacional y estuvieron a su lado a lo largo de más de 20 años de trayectoria. También tuvo palabras de reconocimiento para sus familiares, con quienes pudo compartir el sueño de representar a su país.

“He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, expresó a modo de despedida.

Los primeros pasos de Cristiano Ronaldo en Portugal

El recorrido de Ronaldo en la selección mayor de Portugal tuvo su punto de partida en agosto de 2003. Con apenas 18 años, hizo su primera aparición internacional frente a Kazajistán, cuando ingresó desde el banco de suplentes en lugar de Luís Figo, durante el ciclo del entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari. Su estreno en una competencia de primer nivel llegó en 2004, año en el que Portugal organizó la Eurocopa.

Durante aquella edición, el delantero convirtió dos tantos, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo. En la final disputada en Lisboa, el conjunto portugués perdió por 1-0 frente a Grecia, que terminó consagrándose campeón. Aquella derrota significó también una de las primeras ocasiones en las que Ronaldo dejó ver su tristeza entre los aficionados de su país.

Con el paso de las competencias internacionales, el futbolista nacido en Madeira fue afianzando su protagonismo y demostrando su calidad dentro del seleccionado portugués. Uno de sus primeros grandes hitos llegó en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde el equipo logró avanzar hasta las semifinales y finalizó en la cuarta posición.

Posteriormente, en 2008, luego del alejamiento de Luís Figo y en plena etapa de renovación del plantel, Ronaldo pasó a ocupar definitivamente el rol de capitán. Desde entonces, se convirtió en la principal referencia del conjunto luso y llevó la cinta en todas las ediciones de la Copa del Mundo que disputó, desde Sudáfrica 2010 hasta su última aparición en el torneo celebrado en Norteamérica.

La Eurocopa 2016 y los títulos que marcaron su consagración

El momento más destacado de la selección portuguesa llegó durante la Eurocopa de Francia 2016. Bajo la conducción técnica de Fernando Santos, el equipo consiguió superar las distintas instancias del certamen y se ganó un lugar en el partido decisivo, en el que debió medirse con el anfitrión en el Stade de France.

Aunque una lesión en su rodilla izquierda lo forzó a abandonar el encuentro a los 25 minutos de la primera etapa, Ronaldo siguió acompañando a sus compañeros desde las inmediaciones del terreno de juego. Finalmente, un disparo de Éder durante la prórroga estableció el 1-0 definitivo y le permitió a Portugal conquistar el primer título internacional de toda su historia.

En 2019, el delantero volvió a ser protagonista de una conquista internacional al llevar a Portugal hacia otro título a nivel continental. La definición de la primera edición de la Liga de Naciones, que tuvo como sede al propio país ibérico, lo tuvo como una de sus principales figuras: marcó por triplicado en el cruce de semifinales frente a Suiza y lideró al equipo en el triunfo por 1-0 sobre Países Bajos, en la final disputada en Oporto.

Para ese momento, Ronaldo ya había alcanzado cifras goleadoras que lo ubicaban entre los máximos artilleros de todos los tiempos. Su trayectoria siguió ampliando esos registros y, en 2021, logró superar los 109 tantos internacionales que hasta entonces constituían el récord del iraní Ali Daei.

Del protagonismo en Qatar 2022 a las últimas competencias

La última etapa de Ronaldo en el seleccionado portugués estuvo atravesada por cuestionamientos y discusiones en torno al lugar que debía ocupar dentro del planteo del equipo. En el Mundial de Qatar 2022, el entrenador Fernando Santos optó por dejarlo entre los suplentes tanto en el cruce de octavos de final contra Suiza como en el duelo de cuartos ante Marruecos.

Este último partido terminó con la eliminación de Portugal y tuvo como imagen destacada la salida de Cristiano del estadio, quien se dirigió solo hacia los vestuarios, visiblemente afectado por el resultado.

A pesar de las diferencias que habían marcado la etapa anterior, el nuevo entrenador, Roberto Martínez, volvió a confiar en Ronaldo y lo sostuvo como una pieza habitual del equipo titular durante las clasificatorias y la Eurocopa de Alemania 2024. Sin embargo, Portugal quedó eliminado en los cuartos de final de aquel certamen, sin que el atacante nacido en Madeira pudiera convertir goles.

Más adelante, luego del Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista decidió escribir una carta para anunciar su despedida.

Portugal había quedado al margen de la competencia en los octavos de final, tras caer frente a España. No obstante, las autoridades de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), bajo la presidencia de Pedro Proença, le pidieron que reconsiderara su decisión y permaneciera en el plantel para contribuir al proceso de recambio en la conducción técnica.

El conflicto con Jorge Jesus que precipitó su despedida

La incorporación de Jesús al frente del seleccionado portugués terminó de profundizar las diferencias durante la fecha FIFA de septiembre.

En el encuentro de la Liga de Naciones frente a Noruega, disputado en Oslo, el entrenador decidió mantener a Cristiano Ronaldo en el banco de relevos durante los 90 minutos, pese a que Portugal se impuso por 2-1. La tensión aumentó cuando el delantero supo que tampoco formaría parte del once inicial para el siguiente compromiso contra Dinamarca, en Copenhague, por lo que resolvió retirarse de la concentración del equipo sin contar con la autorización correspondiente.

En declaraciones posteriores, el delantero sostuvo que Jesús no había respetado el compromiso previo sobre la administración de su participación en los partidos.

En paralelo, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) inició un procedimiento disciplinario que terminó con una suspensión de 30 días y una multa económica, como consecuencia de su salida no autorizada de las instalaciones de la entidad.

Si bien a comienzos de octubre el máximo goleador había expresado su intención de volver a estar a disposición del seleccionado una vez finalizada la sanción, el prolongado alejamiento y la imposibilidad de resolver las diferencias terminaron por inclinar la balanza. Así, Ronaldo tomó la decisión de poner punto final a una extensa y exitosa trayectoria con la camiseta de Portugal.