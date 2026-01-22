David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate
David Trezeguet fue presentado oficialmente en River Plate en un nuevo rol institucional enfocado en la vinculación, la representación y el fortalecimiento del posicionamiento del club argentino. El anuncio se realizó junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo.
La incorporación del exfutbolista se enmarca en una estrategia orientada a potenciar el desarrollo de alianzas, el relacionamiento institucional y la proyección de la marca River tanto a nivel local como internacional.
Trayectoria, identidad y experiencia internacional
Con una historia profundamente ligada a River Plate y una extensa carrera como futbolista de élite, Trezeguet aporta no solo su identidad con el club, sino también su experiencia previa en funciones de representación institucional en Juventus, una de las entidades más importantes del fútbol europeo.
Funciones claves y objetivos estratégicos en River Plate
Entre sus principales responsabilidades, Trezeguet intervendrá en la construcción y gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, además del acompañamiento de acuerdos comerciales y activaciones junto a sponsors y socios estratégicos.
También tendrá un rol activo en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas, así como en la representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación.
Junto al Presidente @stefanocdicarlo, River Plate oficializa la asunción de @Trezegoldavid a un nuevo rol institucional, orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del Club.
Asimismo, será parte de instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y otros actores clave, tanto a nivel nacional como internacional, siempre en coordinación con las áreas correspondientes de River.
Una apuesta al crecimiento institucional
Con esta incorporación, River Plate continúa fortaleciendo su estructura institucional y su estrategia de crecimiento sostenido. La llegada de David Trezeguet representa la suma de una figura con trayectoria, visión y sentido de pertenencia, en línea con el objetivo de consolidar el posicionamiento y la proyección de la marca River en el ámbito deportivo y empresarial.