Delivery fue a entregar un pedido, le quisieron robar la moto y recibió 8 puñaladas

Un joven de 19 años fue brutalmente atacado en San Pedro de Jujuy cuando realizaba una entrega como delivery . El hecho ocurrió en el barrio Güemes , donde al menos dos delincuentes intentaron robarle la motocicleta y, al no poder concretarlo, lo apuñalaron ocho veces en diferentes partes del cuerpo.

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El episodio tuvo lugar durante el fin de semana, en horas de la noche, cuando la víctima se dirigió al sector para cumplir con un pedido. En ese momento fue interceptado por los agresores, que lo sorprendieron con intenciones de quitarle el rodado que utiliza para trabajar.

Según se pudo establecer en las primeras actuaciones, el joven recibió ocho heridas punzantes en la espalda y en una de sus piernas , en medio del ataque con arma blanca.

A pesar de la violencia sufrida, logró comunicarse con una de sus hermanas para contarle lo que había pasado y pedirle ayuda urgente. La familiar se dirigió hasta el barrio Güemes, encontró al joven herido y lo acompañó hasta la vivienda familiar.

Desde allí fue trasladado al Hospital Guillermo Páterson, donde quedó internado y recibió las curaciones correspondientes. Aunque el hecho fue de extrema gravedad, se informó que el muchacho se encuentra fuera de peligro.

hospital paterson san pedro 21 Hospital Guillermo Paterson.

Intentaron robarle la moto a un delivery en San Pedro

Todo indica que el principal objetivo de los atacantes era la motocicleta que el joven utiliza para trabajar como delivery. Sin embargo, pese a la agresión, los delincuentes no lograron concretar el robo y escaparon del lugar.

Las actuaciones complementarias quedaron bajo directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la investigación es llevada adelante por personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2.

Cámaras, búsqueda y reclamo de vecinos

En una primera instancia intervino personal de la Seccional Nº 48, que realizó las primeras diligencias del caso. Luego, la pesquisa fue derivada a la brigada, que ahora trabaja en un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables.

Hasta el momento, los agresores permanecen prófugos.

En paralelo, vecinos del barrio Güemes volvieron a reclamar una mayor presencia policial en el sector, donde aseguran que los hechos de inseguridad se repiten con frecuencia.