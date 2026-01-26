Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Las actuales condiciones climáticas, con lluvias, humedad y altas temperaturas, favorecen y aceleran este ciclo, incrementando el riesgo de proliferación en los hogares y zonas cercanas a las viviendas.
Por este motivo, se insiste en el descacharrado diario y en el descarte de objetos en desuso, especialmente cuando están a la intemperie. Entre los elementos que más suelen acumular agua se encuentran: floreros, latas, botellas, neumáticos, baldes, palanganas, macetas, bebederos, lonas, bolsas, tuppers, potes de helado y tachos de pintura.
Cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy