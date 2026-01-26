Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

El descacharrado es fundamental para prevenir el dengue.

El mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, vive y se reproduce en el ámbito del hogar, tanto en el interior de las viviendas como en patios, techos, jardines y espacios cercanos.

Las actuales condiciones climáticas, con lluvias, humedad y altas temperaturas, favorecen y aceleran este ciclo, incrementando el riesgo de proliferación en los hogares y zonas cercanas a las viviendas.

Por este motivo, se insiste en el descacharrado diario y en el descarte de objetos en desuso, especialmente cuando están a la intemperie. Entre los elementos que más suelen acumular agua se encuentran: floreros, latas, botellas, neumáticos, baldes, palanganas, macetas, bebederos, lonas, bolsas, tuppers, potes de helado y tachos de pintura.

Cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy Las jornadas comienzan a las 8.30 horas y se suspenden en caso de lluvias. Durante la semana, el operativo se cumplirá en los siguientes sectores:

Martes 27/01: Zona CAPS Che Guevara

Miércoles 28/01: Zona CAPS San Cayetano

Jueves 29/01: Zona CAPS Malvinas

Viernes 30/01: Barrio Tupac Amaru Sexta Etapa Síntomas del dengue Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa) Dengue. Ante la presencia de alguno de estos síntomas, es fundamental consultar de inmediato: Fiebre de 39,5 grados o más

Dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías Cómo actuar si se presentan síntomas No automedicarse.

Concurrir al CAPS, Nodo u hospital más cercano al domicilio.

Consultar desde un dispositivo con Internet en: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ (de lunes a viernes de 8 a 16 horas).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.