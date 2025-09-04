Dep. Madryn vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

Dep. Madryn recibirá a Los Andes, en el marco de la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 16:15 (hora Argentina), en el estadio Coliseo del Golfo.
Así llegan Dep. Madryn y Los Andes
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional
Dep. Madryn sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Deportivo Maipú. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional
Los Andes obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a San Miguel. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 1 vez.
Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Los Andes con un marcador de 2-1.
Joaquín Gil será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Madryn y Los Andes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:15 horas
- Colombia y Perú: 14:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
- Venezuela: 15:15 horas
