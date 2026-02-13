Dep. Riestra vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura se jugará el próximo lunes 16 de febrero a las 19:00 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Dep. Riestra no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Estudiantes. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 4.
Newell`s viene de caer en su estadio ante Defensa y Justicia por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.
Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Dep. Riestra registra una mala racha como local: hace 1 partidos que no gana en su estadio en este torneo. A Newell`s le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 3.
El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.
