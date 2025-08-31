Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

La selección argentina de básquetbol logró una destacada victoria por 83-73 sobre Canadá en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025, disputadas en el Complejo Deportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Prigioni accede a la final del torneo, donde se enfrentará a Brasil en una repetición del duelo por el oro de 2022.

Dominio argentino desde el inicio

Argentina impuso su ritmo desde el primer cuarto, logrando un parcial inicial de 11-0 que dejó a Canadá sin respuestas. El equipo canadiense no logró encestar un solo tiro de campo en los primeros ocho minutos del partido, lo que permitió a Argentina cerrar el primer cuarto con una ventaja de 24-9. A pesar de una remontada canadiense en el último cuarto, con 28 puntos anotados, la diferencia acumulada en los primeros tres cuartos fue suficiente para asegurar la victoria argentina.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 11.32.08 La selección argentina de básquet que participó de la AmeriCup de Nicaragua

Destacados individuales

José Vildoza fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, incluyendo 7 de 9 en triples, además de 6 asistencias y 2 robos. Gonzalo Corbalán aportó un doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Fernández contribuyó con 11 puntos, 5 rebotes y 3 bloqueos.

La final de la AmeriCup 2025 : Argentina vs. Brasil

El domingo 31 de agosto, Argentina buscará su cuarta corona en la historia de la AmeriCup enfrentando a Brasil, que derrotó a Estados Unidos por 92-77 en la otra semifinal. Una victoria argentina significaría el segundo título consecutivo, algo que no se logra desde que Estados Unidos lo hiciera en 1997 y 1999.

Los partidos de la Selección Argentina en la Americup 2025

FASE DE GRUPOS:

Viernes 22/8: 94-70 vs Nicaragua

Domingo 24/8: 83-84 vs República Dominicana

Lunes 25/8: 85-84 vs Colombia

CUARTOS DE FINAL:

Jueves 28/8: 82-77 vs Puerto Rico

SEMIFINAL:

Sábado 30/8: 83-73 vs Canadá

FINAL:

Domingo 31/8, 21.10: vs Brasil