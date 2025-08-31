Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La selección argentina de básquetbol logró una victoria contundente por 83-73 sobre Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, disputadas en Managua, Nicaragua.
La selección argentina de básquetbol logró una destacada victoria por 83-73 sobre Canadá en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025, disputadas en el Complejo Deportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Prigioni accede a la final del torneo, donde se enfrentará a Brasil en una repetición del duelo por el oro de 2022.
Argentina impuso su ritmo desde el primer cuarto, logrando un parcial inicial de 11-0 que dejó a Canadá sin respuestas. El equipo canadiense no logró encestar un solo tiro de campo en los primeros ocho minutos del partido, lo que permitió a Argentina cerrar el primer cuarto con una ventaja de 24-9. A pesar de una remontada canadiense en el último cuarto, con 28 puntos anotados, la diferencia acumulada en los primeros tres cuartos fue suficiente para asegurar la victoria argentina.
José Vildoza fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, incluyendo 7 de 9 en triples, además de 6 asistencias y 2 robos. Gonzalo Corbalán aportó un doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Fernández contribuyó con 11 puntos, 5 rebotes y 3 bloqueos.
El domingo 31 de agosto, Argentina buscará su cuarta corona en la historia de la AmeriCup enfrentando a Brasil, que derrotó a Estados Unidos por 92-77 en la otra semifinal. Una victoria argentina significaría el segundo título consecutivo, algo que no se logra desde que Estados Unidos lo hiciera en 1997 y 1999.
FASE DE GRUPOS:
CUARTOS DE FINAL:
SEMIFINAL:
FINAL:
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.