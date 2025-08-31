domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 11:48
Básquet.

Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

La selección argentina de básquetbol logró una victoria contundente por 83-73 sobre Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, disputadas en Managua, Nicaragua.

Por  Verónica Pereyra
FotoJet (1)

Dominio argentino desde el inicio

Argentina impuso su ritmo desde el primer cuarto, logrando un parcial inicial de 11-0 que dejó a Canadá sin respuestas. El equipo canadiense no logró encestar un solo tiro de campo en los primeros ocho minutos del partido, lo que permitió a Argentina cerrar el primer cuarto con una ventaja de 24-9. A pesar de una remontada canadiense en el último cuarto, con 28 puntos anotados, la diferencia acumulada en los primeros tres cuartos fue suficiente para asegurar la victoria argentina.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 11.32.08
La selecci&oacute;n argentina de b&aacute;squet que particip&oacute; de la AmeriCup de Nicaragua&nbsp;

La selección argentina de básquet que participó de la AmeriCup de Nicaragua

Destacados individuales

José Vildoza fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, incluyendo 7 de 9 en triples, además de 6 asistencias y 2 robos. Gonzalo Corbalán aportó un doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Fernández contribuyó con 11 puntos, 5 rebotes y 3 bloqueos.

La final de la AmeriCup 2025 : Argentina vs. Brasil

El domingo 31 de agosto, Argentina buscará su cuarta corona en la historia de la AmeriCup enfrentando a Brasil, que derrotó a Estados Unidos por 92-77 en la otra semifinal. Una victoria argentina significaría el segundo título consecutivo, algo que no se logra desde que Estados Unidos lo hiciera en 1997 y 1999.

image
La selecci&oacute;n argentina de b&aacute;squet que particip&oacute; de la AmeriCup de Nicaragua&nbsp;

La selección argentina de básquet que participó de la AmeriCup de Nicaragua

Los partidos de la Selección Argentina en la Americup 2025

FASE DE GRUPOS:

  • Viernes 22/8: 94-70 vs Nicaragua
  • Domingo 24/8: 83-84 vs República Dominicana
  • Lunes 25/8: 85-84 vs Colombia

CUARTOS DE FINAL:

  • Jueves 28/8: 82-77 vs Puerto Rico

SEMIFINAL:

  • Sábado 30/8: 83-73 vs Canadá

FINAL:

  • Domingo 31/8, 21.10: vs Brasil

image
La selecci&oacute;n argentina de b&aacute;squet que particip&oacute; de la AmeriCup de Nicaragua&nbsp;

La selección argentina de básquet que participó de la AmeriCup de Nicaragua

