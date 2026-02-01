Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia 2026 y completó el Grand Slam más joven de la historia

Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia 2026 este domingo en Melbourne. Derrotó a Novak Djokovic en la final y se convirtió en el tenista más joven en completar el Grand Slam.

Deportes. Golpe en el tenis: Novak Djokovic se retira de la ATP y sacude al circuito

Declaraciones. Novak Djokovic conmovió al tenis con una emotiva confesión en el US Open

Carlos Alcaraz escribió una página histórica en el tenis mundial. A los 22 años y 272 días, el murciano conquistó el Abierto de Australia 2026 y alcanzó un logro que solo unos pocos consiguieron: ganar los cuatro torneos grandes del circuito profesional.

El español superó a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en una final intensa, con cambios de ritmo y momentos de alto nivel. El serbio comenzó firme, pero Alcaraz ajustó su juego, tomó la iniciativa y dominó los tramos decisivos.

Hasta esta temporada, el Abierto de Australia figuraba como la cuenta pendiente en la carrera de Alcaraz. El español ya ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero Melbourne resistía su avance.

Con este título, el número uno del ranking completó el Grand Slam en su carrera y rompió una marca histórica. Superó el récord de precocidad de Don Budge, quien alcanzó esa hazaña con mayor edad en 1938.

Djokovic y una final cargada de expectativas

Novak Djokovic llegó a la final con la chance de sumar su 25° título de Grand Slam. Ese logro le permitía quedar como el máximo ganador de la historia, por encima de Margaret Court.

El serbio mostró jerarquía en el inicio del partido y se quedó con el primer set. Luego, Alcaraz cambió la dinámica con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y mejor efectividad con el saque. Djokovic luchó hasta el final, pero no logró frenar el ritmo del español.

Un mensaje que recorrió el mundo

Tras el partido, Alcaraz escribió un mensaje breve en la cámara: “Trabajo terminado. 4/4 completo”. La frase resumió el significado de la victoria y se replicó en medios y redes sociales de todo el planeta.

En conferencia de prensa, el campeón destacó el esfuerzo previo al torneo y el trabajo mental que sostuvo durante la pretemporada. El español atravesó cambios importantes en su equipo técnico y llegó a Australia con nuevas decisiones en su carrera.

Cambios, trabajo y respaldo personal

En diciembre, Alcaraz cerró su etapa con Juan Carlos Ferrero y encaró el inicio del año con Samuel López como entrenador principal. El nuevo cuerpo técnico acompañó al jugador durante todo el torneo en Melbourne.

El español habló del peso de las críticas y del objetivo personal que marcó su camino. Explicó que llegó a Australia con la idea de superarse y de sostener su fortaleza mental en los momentos complejos.

Un lugar entre los grandes del tenis

Con este triunfo, Alcaraz se sumó a un grupo reducido de jugadores que completaron el Grand Slam en la historia del tenis masculino. En la Era Abierta, ese logro solo aparece en manos de leyendas como Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Además, el murciano alcanzó siete títulos de Grand Slam con una edad récord en la Era Abierta. Superó la marca de Björn Borg y consolidó un inicio de carrera que ya se ubica entre los más destacados.

Una rivalidad que marca una época

Alcaraz ganó siete de las ocho finales de Grand Slam que disputó. Su única derrota llegó ante Jannik Sinner en Wimbledon. Ambos jugadores se repartieron los últimos grandes torneos y protagonizan una rivalidad que domina el circuito.

Cada cruce entre ellos genera expectativa y eleva el nivel del espectáculo. El tenis masculino atraviesa una etapa de recambio generacional con nombres propios que sostienen la atención global.

El respeto de Djokovic tras la derrota

Luego de la final, Djokovic elogió a Alcaraz durante la premiación y en la conferencia de prensa. Destacó sus valores personales, su inteligencia táctica y su capacidad para exigir al máximo a cada rival.

El serbio reconoció que el español lo obligó a jugar su mejor tenis durante buena parte del encuentro y remarcó la madurez que muestra a tan corta edad.