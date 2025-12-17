Cómo se jugaría la Primera Nacional 2026

El próximo lunes 22 de diciembre se realizará el sorteo de las zonas de la Primera Nacional 2026 , que tiene a Gimnasia de Jujuy como animador. El formato del torneo está casi definido, aunque restan conocer algunos detalles.

Como sucedió este año, en el 2026 habrá 36 clubes participantes , y el formato será en dos zonas de 18 equipos cada una . Cada equipo jugará un total de 34 partidos , ida y vuelta y ningún equipo quedará libre. AFA analiza sumar dos fechas de clásicos o interzonales .

Si bien ese punto resta por confirmarse, habría que analizar cuáles serían los posibles rivales del Lobo, ya que al ser clásicos deben ser encuentros que tengan historia y rivalidades marcadas: Gimnasia y Tiro y Central Norte, ambos de Salta, y San Martín de Tucumán, son opciones.

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas

Los ascensos y descensos

El sistema sigue igual con dos equipos que subirán a la Liga Profesional. El primero será el ganador de la final entre los punteros de cada zona, mientras que el segundo surgirá del Reducido, que jugarán los ocho mejor ubicados de cada zona, a lo que se suma el perdedor de la final. Sobre los descensos, los dos últimos de cada zona perderán la categoría.

Los 35 equipos confirmados

Hay 35 equipos que jugarán la Primera Nacional del año próximo: Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

Solo resta definir si Deportivo Armenio o Acassuso jugarán el torneo, ya que son finalistas del Reducido de la Primera B y disputan el último cupo para la Primera Nacional 2026. La ida fue triunfo del Quemero por 1-0 en Boulogne y todo se definirá el próximo fin de semana en Ingeniero Maschwitz.

Los cinco nuevos de la Primera Nacional

En el 2026 se suman Midland (ascendió desde la Primera B); Ciudad Bolívar (ascendió desde el Federal A); Atlético de Rafaela (ascendió desde el Federal A); Godoy Cruz y San Martín de San Juan (ambos descendieron desde la Liga Profesional).

Los que ya no estarán

Gimnasia de Mendoza, quien ascendió a la Liga Profesional en la final entre los ganadores de zonas y Estudiantes de Río Cuarto, quien se quedó con el Reducido. Además de Arsenal de Sarandí (descendió a la Primera B); Alvarado de Mar del Plata (descendió al Federal A); Talleres de Remedios de Escalada (descendió a la Primera B) y Defensores Unidos de Zárate (descendió a la Primera B)