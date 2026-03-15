lunes 16 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de marzo de 2026 - 12:38
B Nacional

Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes

Todo lo que dejó el duelo entre Colón y Acassuso: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Primera Nacional.

Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes
BsAs (DataFactory)

El choque entre el Sabalero y Acassuso, correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional, terminó con una estrecha victoria del conjunto anfitrión por 1 a 0. En el minuto 12 del segundo tiempo, Darío Sarmiento anotó el gol que le dio el triunfo al Sabalero.

Lee además
quilmes fue contundente y goleo 3-0 a patronato

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Mariano Monllor con su disparo.

Darío Sarmiento tuvo una gran actuación. El volante de Colón anotó 1 gol.

La presencia defensiva Emanuel Beltrán fue notable en el partido. El defensa de Colón fue importante .

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Matías Budiño en el arco; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en la línea defensiva; Ignacio Lago, Ignacio Antonio, Federico Lértora y Conrado Ibarra en el medio; y Alan Bonansea y Lucas Cano en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Ángel Darío Lema salió con una disposición táctica 4-4-2 con Mariano Monllor bajo los tres palos; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz en defensa; Jonathan Raccio, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Lázaro Romero en la mitad de cancha; y Ramiro Reynoso y David Escalante en la delantera.

Gonzalo Pereira fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada el Sabalero enfrentará de visitante a San Telmo, mientras que Acassuso jugará de local frente a Dep. Morón.

Cambios en Colón
  • 54' 2T - Salieron Conrado Ibarra por Facundo Castro y Lucas Cano por Darío Sarmiento
  • 69' 2T - Salieron Facundo Castet por Sebastián Olmedo y Ignacio Antonio por Matías Muñoz
  • 86' 2T - Salió Darío Sarmiento por Emanuel Beltrán
Amonestados en Colón:
  • 7' 2T Facundo Castet y 50' 2T Federico Rasmussen

Cambios en Acassuso
  • 62' 2T - Salió Agustín Hermoso por Lucas Rey
  • 75' 2T - Salió Ramiro Reynoso por Patricio Pérez
  • 81' 2T - Salieron Lázaro Romero por Martín Schlotthauer y Juan Cruz Ponce de León por Natan Acosta
Amonestados en Acassuso:
  • 18' 1T Alex Ruiz, 39' 1T Agustín Hermoso y 35' 2T Juan Cruz Ponce de León

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Tabla histórica del Torneo Regional Amateur de Jujuy: qué equipo la lidera y cuántos la conforman

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

AFA y CONMEBOL respondieron a la UEFA por la Finalissima: qué dice el comunicado

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Derrumbes en Ruta Provincial 35: transito omplicado  video
Jujuy.

Situación crítica en la Ruta Provincial 35: derrumbes y piedras gigantes complican el tránsito

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto
Jujuy.

Domingo fatal: un joven murió en la rotonda de Yala tras derrapar con su moto

Múltiple accidente en ruta 9 a la altura de Los Ávalos: hubo varias personas heridas
Jujuy.

Choque múltiple en ruta 9 a la altura de Los Ábalos: hubo varias personas heridas

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.
Jujuy.

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel