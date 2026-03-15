Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes

El choque entre el Sabalero y Acassuso, correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional, terminó con una estrecha victoria del conjunto anfitrión por 1 a 0. En el minuto 12 del segundo tiempo, Darío Sarmiento anotó el gol que le dio el triunfo al Sabalero.
El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Mariano Monllor con su disparo.
Darío Sarmiento tuvo una gran actuación. El volante de Colón anotó 1 gol.
La presencia defensiva Emanuel Beltrán fue notable en el partido. El defensa de Colón fue importante .
El DT de Colón, Ezequiel Medrán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Matías Budiño en el arco; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en la línea defensiva; Ignacio Lago, Ignacio Antonio, Federico Lértora y Conrado Ibarra en el medio; y Alan Bonansea y Lucas Cano en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Ángel Darío Lema salió con una disposición táctica 4-4-2 con Mariano Monllor bajo los tres palos; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz en defensa; Jonathan Raccio, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Lázaro Romero en la mitad de cancha; y Ramiro Reynoso y David Escalante en la delantera.
Gonzalo Pereira fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada el Sabalero enfrentará de visitante a San Telmo, mientras que Acassuso jugará de local frente a Dep. Morón.
Cambios en Colón
- 54' 2T - Salieron Conrado Ibarra por Facundo Castro y Lucas Cano por Darío Sarmiento
- 69' 2T - Salieron Facundo Castet por Sebastián Olmedo y Ignacio Antonio por Matías Muñoz
- 86' 2T - Salió Darío Sarmiento por Emanuel Beltrán
Amonestados en Colón:
- 7' 2T Facundo Castet y 50' 2T Federico Rasmussen
Cambios en Acassuso
- 62' 2T - Salió Agustín Hermoso por Lucas Rey
- 75' 2T - Salió Ramiro Reynoso por Patricio Pérez
- 81' 2T - Salieron Lázaro Romero por Martín Schlotthauer y Juan Cruz Ponce de León por Natan Acosta
Amonestados en Acassuso:
- 18' 1T Alex Ruiz, 39' 1T Agustín Hermoso y 35' 2T Juan Cruz Ponce de León
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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