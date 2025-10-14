martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 08:50
Agenda deportiva.

Confirmaron las fechas de las finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Tras una nueva reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se definió el día y los horarios para los partidos de las finales del torneo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales

Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol realizada este lunes por la noche, quedaron definidos los días y horarios de las finales del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano de primera división, tanto en la rama femenina como en la masculina.

Lee además
como se jugara la ultima fecha del torneo clausura de la liga jujena: cruces, dias y horarios
Fútbol.

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios
Defensoresde Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol
Fútbol.

Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales
Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales

Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales

Las finales se disputarán en el estadio La Tablada

El sábado 18 de octubre, el estadio La Tablada será escenario de una jornada a pura emoción.

A las 19:00, se jugará la final femenina entre Palermo y Gorriti, dos equipos que llegan en gran nivel y buscarán coronar una destacada campaña.

Detalle de los partidos

Sábado 18 de octubre

Estadio: La Tablada

Final Femenino

Palermo vs. Gorriti: 19:00hs

Final Masculino

Malvinas vs. Gimnasia: 21:00hs

Torneo Regional Amateur

Viernes 17 de octubre

Estadio: La Tablada

Luján vs. Talleres: 21:00hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol

Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol: operativo para Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

Liga Jujeña de Fútbol: ingreso de hinchadas para las semifinales

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel