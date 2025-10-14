Confirmaron las fechas de las finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol realizada este lunes por la noche, quedaron definidos los días y horarios de las finales del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano de primera división, tanto en la rama femenina como en la masculina.

Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales Liga Jujeña de Fútbol ya tiene fecha confirmada para las finales Las finales se disputarán en el estadio La Tablada El sábado 18 de octubre, el estadio La Tablada será escenario de una jornada a pura emoción.

A las 19:00, se jugará la final femenina entre Palermo y Gorriti, dos equipos que llegan en gran nivel y buscarán coronar una destacada campaña.

Detalle de los partidos Sábado 18 de octubre

Estadio: La Tablada Final Femenino Palermo vs. Gorriti: 19:00hs Final Masculino Malvinas vs. Gimnasia: 21:00hs Torneo Regional Amateur Viernes 17 de octubre Estadio: La Tablada Luján vs. Talleres: 21:00hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.