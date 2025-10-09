viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 21:27
La Tablada.

Liga Jujeña de Fútbol: ingreso de hinchadas para las semifinales

Dos encuentros de primera división femenina y masculina se disputarán este viernes 10 de octubre en el estadio La Tablada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

La Policía de la Provincia de Jujuy dio a conocer la organización del operativo y la distribución de hinchadas para los partidos correspondientes a las semifinales de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto en la categoría femenina como masculina, que tendrán lugar este viernes 10 de octubre en el estadio La Tablada.

Lee además
Liga Jujeña de Fútbol
Fútbol.

Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios
Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol en La Tablada
Importante.

Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol: operativo para Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

El primer encuentro será por el torneo femenino, donde se enfrentarán Gorriti y Talleres desde las 19:00 horas.

  • La parcialidad de Talleres ingresará por avenida Córdoba.

  • La parcialidad de Gorriti lo hará por calle Martín Fierro.

  • El valor de la entrada será de 5 mil pesos.

liga jujeña.jpg
Se define el Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

Se define el Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

A continuación, a las 21:00 horas, se jugará la semifinal masculina entre Malvinas y Cuyaya.

  • Los hinchas de Malvinas deberán ingresar por avenida Córdoba.

  • Los seguidores de Cuyaya ingresarán por calle Martín Fierro.

  • El precio de la entrada también será de 5 mil pesos.

Liga Jujeña de Fútbol: partidos del sábado 11 de octubre

-Palermo vs Gimnasia de Jujuy

La Tablada

Femenino a las 19:00

-Nieva vs Gimnasia de Jujuy

La Tablada

Masculino a las 21:00

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Play Off de la Liga Jujeña de Fútbol: operativo para Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico

Programaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé. video
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel