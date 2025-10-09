Liga Jujeña de Fútbol: ingreso de hinchadas para las semifinales

Foto archivo.

La Policía de la Provincia de Jujuy dio a conocer la organización del operativo y la distribución de hinchadas para los partidos correspondientes a las semifinales de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto en la categoría femenina como masculina, que tendrán lugar este viernes 10 de octubre en el estadio La Tablada.

El primer encuentro será por el torneo femenino, donde se enfrentarán Gorriti y Talleres desde las 19:00 horas.

La parcialidad de Talleres ingresará por avenida Córdoba .

La parcialidad de Gorriti lo hará por calle Martín Fierro .

El valor de la entrada será de 5 mil pesos.

liga jujeña.jpg Se define el Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

A continuación, a las 21:00 horas, se jugará la semifinal masculina entre Malvinas y Cuyaya. Los hinchas de Malvinas deberán ingresar por avenida Córdoba .

Los seguidores de Cuyaya ingresarán por calle Martín Fierro .

El precio de la entrada también será de 5 mil pesos. Liga Jujeña de Fútbol: partidos del sábado 11 de octubre -Palermo vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Femenino a las 19:00 -Nieva vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Masculino a las 21:00

