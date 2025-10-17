viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 16:24
Fútbol.

El estadio La Tablada en condiciones para jugar el Regional y las finales de la Liga

El estadio La Tablada está en buenas condiciones para los partidos de este viernes por el Regional y del sábado de la Liga Jujeña de Fútbol.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estadio La Tablada

Estadio La Tablada

Autoridades de la Liga Jujeña de Fútbol, confirmaron que el estadio La Tablada, escenario de un partido por el Regional Amateurs este viernes y de las finales del Clausura previstas para este sábado, está en condiciones óptimas para jugar.

Lee además
Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)
Derby.

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero
Defensoresde Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol
Fútbol.

Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol

En la noche de este viernes 17 de octubre jugarán en ese mítico estadio ubicado en avenida Córdoba de San Salvador de Jujuy, Deportivo Luján ante Talleres de Perico desde las 21 horas por el Torneo Regional Amateur.

Las finales de la Liga en La Tablada

Las finales del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano de primera división, tanto en la rama femenina como en la masculina, se disputarán también en ese estadio este sábado 18 de octubre, una a las 19 y la otra a las 21 horas.

A primera hora jugarán la final femenina entre Palermo y Gorriti, dos equipos que llegan en gran nivel y buscarán coronar una destacada campaña, quedándose con el último torneo del año que clasifica también a la finalísima.

Por otro lado, y tras ese encuentro, se disputará la final masculina entre Malvinas y Gimnasia de Jujuy. El equipo de Gustavo Coronel y el de Daniel Juárez, volverán a verse las caras para dirimir al mejor equipo del segundo semestre.

Estadio La Tablada.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

Defensores de Yuto campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol

Programaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Confirmaron las fechas de las finales de la Liga Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol: ingreso de hinchadas para las semifinales

Lo que se lee ahora
La “megaoferta” que recibió Mauro Icardi y podría cambiar su futuro.  
Fútbol.

Mauro Icardi recibió una súper oferta que podría cambiar su futuro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel