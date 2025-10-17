El estadio La Tablada en condiciones para jugar el Regional y las finales de la Liga

Autoridades de la Liga Jujeña de Fútbol , confirmaron que el estadio La Tablada , escenario de un partido por el Regional Amateurs este viernes y de las finales del Clausura previstas para este sábado, está en condiciones óptimas para jugar.

A pesar de la tormenta de este jueves con abundante caída de agua que generó que el campo de juego se inundara, la cancha está en condiciones para disputar los tres encuentros, aunque con un campo rápido y algo blando.

En la noche de este viernes 17 de octubre jugarán en ese mítico estadio ubicado en avenida Córdoba de San Salvador de Jujuy, Deportivo Luján ante Talleres de Perico desde las 21 horas por el Torneo Regional Amateur.

Las finales de la Liga en La Tablada

Las finales del Torneo Clausura Oscar “Chacho” Zambrano de primera división, tanto en la rama femenina como en la masculina, se disputarán también en ese estadio este sábado 18 de octubre, una a las 19 y la otra a las 21 horas.

A primera hora jugarán la final femenina entre Palermo y Gorriti, dos equipos que llegan en gran nivel y buscarán coronar una destacada campaña, quedándose con el último torneo del año que clasifica también a la finalísima.

Por otro lado, y tras ese encuentro, se disputará la final masculina entre Malvinas y Gimnasia de Jujuy. El equipo de Gustavo Coronel y el de Daniel Juárez, volverán a verse las caras para dirimir al mejor equipo del segundo semestre.