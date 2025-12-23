Este martes se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad

Club Gorriti Femenino

La final femenina del Torneo Continuidad “Pajarito Conde” debió ser suspendida luego del fuerte temporal que afectó a San Salvador de Jujuy durante la tarde del domingo 21 de diciembre. A raíz del mal clima, quedaron pendientes 45 minutos del encuentro entre Gorriti y Cuyaya.

Cuándo se volverá a jugar la final femenina del Torneo Continuidad La Liga Jujeña informó que, debido a las condiciones climáticas que impidieron disputar el segundo tiempo del partido, el encuentro se completará este martes 23 de diciembre en el Estadio La Tablada.

El horario será a partir de las 18:30 horas, para disputarse los 45 minutos pendientes, donde Gorriti se imponía 1-0 sobre el Bandeño al momento de la suspensión.

Asimismo, informaron que el acceso al Estadio La Tablada será libre hasta las 19:00 horas.

final femenina torneo continuidad Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña tras vencer a Cuyaya por penales Ciudad de Nieva se consagró campeón del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde tras imponerse a Cuyaya por 3 a 2 en la definición por penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario, en una final apasionante disputada este domingo en el estadio La Tablada. La consagración le permite a Ciudad de Nieva cerrar una campaña destacada en el torneo organizado por la Liga Jujeña de Fútbol, ratificando su protagonismo en el fútbol local y celebrando un título muy esperado. Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

