23 de diciembre de 2025 - 09:10
Liga Jujeña.

Este martes se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad

La Liga Jujeña confirmó el día y horario que se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad, luego de la suspensión por el temporal del domingo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Club Gorriti Femenino

Club Gorriti Femenino

La final femenina del Torneo Continuidad “Pajarito Conde” debió ser suspendida luego del fuerte temporal que afectó a San Salvador de Jujuy durante la tarde del domingo 21 de diciembre. A raíz del mal clima, quedaron pendientes 45 minutos del encuentro entre Gorriti y Cuyaya.

Cuándo se volverá a jugar la final femenina del Torneo Continuidad

La Liga Jujeña informó que, debido a las condiciones climáticas que impidieron disputar el segundo tiempo del partido, el encuentro se completará este martes 23 de diciembre en el Estadio La Tablada.

Asimismo, informaron que el acceso al Estadio La Tablada será libre hasta las 19:00 horas.

final femenina torneo continuidad

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña tras vencer a Cuyaya por penales

Ciudad de Nieva se consagró campeón del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde tras imponerse a Cuyaya por 3 a 2 en la definición por penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario, en una final apasionante disputada este domingo en el estadio La Tablada.

La consagración le permite a Ciudad de Nieva cerrar una campaña destacada en el torneo organizado por la Liga Jujeña de Fútbol, ratificando su protagonismo en el fútbol local y celebrando un título muy esperado.

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña
Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

