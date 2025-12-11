Fixture del Torneo Apertura: así se jugarán las primeras fechas

El Superclásico fue programado para la fecha 15, tal como ocurrió en la presente temporada. El primer cruce del año entre el Millonario y el Xeneize por LPF será en el fin de semana del 19 de abril, en el Monumental, mientras que el segundo será en el Clausura sin fecha confirmada.
A continuación, el detalle de cómo se jugarán las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026.
Fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 — Fin de semana del 25 de enero
Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia
Zona A
Boca vs. Deportivo Riestra
Independiente vs. Estudiantes
Talleres vs. Newell’s
Instituto vs. Vélez
Unión vs. Platense
San Lorenzo vs. Lanús
Central Córdoba vs. Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central vs. River
Gimnasia (LP) vs. Racing
Rosario Central vs. Belgrano
Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos vs. Sarmiento
Banfield vs. Huracán
Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Atlético Tucumán
Fecha 2 — Semana del 28 de enero
Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) vs. San Lorenzo
Lanús vs. Unión
Platense vs. Instituto
Vélez vs. Talleres
Newell’s vs. Independiente
Estudiantes vs. Boca
Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
Zona B
Huracán vs. Independiente Rivadavia (Mza.)
Sarmiento vs. Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos
Belgrano vs. Tigre
Racing vs. Rosario Central
River vs. Gimnasia (LP)
Aldosivi vs. Barracas Central
Fecha 3 — Fin de semana del 1 de febrero
Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia vs. Estudiantes
Boca vs. Newell’s
Independiente vs. Vélez
Talleres vs. Platense
Instituto vs. Lanús
Unión vs. Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo vs. Central Córdoba
Zona B
Gimnasia (LP) vs. Aldosivi
Rosario Central vs. River
Tigre vs. Racing
Argentinos vs. Belgrano
Banfield vs. Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Sarmiento
Atlético Tucumán vs. Huracán
Fecha 4 — Fin de semana del 8 de febrero
Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo (el clásico de la fecha)
Zona A
Central Córdoba vs. Unión
Gimnasia (Mza.) vs. Instituto
Lanús vs. Talleres
Platense vs. Independiente
Vélez vs. Boca
Newell’s vs. Defensa y Justicia
Estudiantes vs. Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento vs. Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) vs. Independiente Rivadavia (Mza.)