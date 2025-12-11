jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 19:58
Fútbol.

Fixture del Torneo Apertura: así se jugarán las primeras fechas

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma completo de la temporada 2026 que comenzará el fin de semana del 25 de enero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Liga Profesional de Fútbol.

Liga Profesional de Fútbol.

El Superclásico fue programado para la fecha 15, tal como ocurrió en la presente temporada. El primer cruce del año entre el Millonario y el Xeneize por LPF será en el fin de semana del 19 de abril, en el Monumental, mientras que el segundo será en el Clausura sin fecha confirmada.

A continuación, el detalle de cómo se jugarán las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026.

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 — Fin de semana del 25 de enero

Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia

Zona A

  • Boca vs. Deportivo Riestra

  • Independiente vs. Estudiantes

  • Talleres vs. Newell’s

  • Instituto vs. Vélez

  • Unión vs. Platense

  • San Lorenzo vs. Lanús

  • Central Córdoba vs. Gimnasia (Mza.)

Zona B

  • Barracas Central vs. River

  • Gimnasia (LP) vs. Racing

  • Rosario Central vs. Belgrano

  • Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto)

  • Argentinos vs. Sarmiento

  • Banfield vs. Huracán

  • Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Atlético Tucumán

Fecha 2 — Semana del 28 de enero

Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Zona A

  • Gimnasia (Mza.) vs. San Lorenzo

  • Lanús vs. Unión

  • Platense vs. Instituto

  • Vélez vs. Talleres

  • Newell’s vs. Independiente

  • Estudiantes vs. Boca

  • Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia

Zona B

  • Huracán vs. Independiente Rivadavia (Mza.)

  • Sarmiento vs. Banfield

  • Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos

  • Belgrano vs. Tigre

  • Racing vs. Rosario Central

  • River vs. Gimnasia (LP)

  • Aldosivi vs. Barracas Central

liga profesional
Se viene el Torneo Apertura 2026.

Se viene el Torneo Apertura 2026.

Fecha 3 — Fin de semana del 1 de febrero

Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra

Zona A

  • Defensa y Justicia vs. Estudiantes

  • Boca vs. Newell’s

  • Independiente vs. Vélez

  • Talleres vs. Platense

  • Instituto vs. Lanús

  • Unión vs. Gimnasia (Mza.)

  • San Lorenzo vs. Central Córdoba

Zona B

  • Gimnasia (LP) vs. Aldosivi

  • Rosario Central vs. River

  • Tigre vs. Racing

  • Argentinos vs. Belgrano

  • Banfield vs. Estudiantes (Río Cuarto)

  • Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Sarmiento

  • Atlético Tucumán vs. Huracán

Fecha 4 — Fin de semana del 8 de febrero

Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo (el clásico de la fecha)

Zona A

  • Central Córdoba vs. Unión

  • Gimnasia (Mza.) vs. Instituto

  • Lanús vs. Talleres

  • Platense vs. Independiente

  • Vélez vs. Boca

  • Newell’s vs. Defensa y Justicia

  • Estudiantes vs. Deportivo Riestra

Zona B

  • Sarmiento vs. Atlético Tucumán

  • Estudiantes (Río Cuarto) vs. Independiente Rivadavia (Mza.)

  • Belgrano vs. Banfield

  • Racing vs. Argentinos

  • River vs. Tigre

  • Aldosivi vs. Rosario Central

  • Barracas Central vs. Gimnasia (LP)

