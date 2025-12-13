Racing Club y Estudiantes definen el Clausura: hora, TV y formaciones

Racing Club y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Será este sábado desde las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Fútbol argentino. Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

Bombonera. Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón del Clausura. La Academia y el Pincha serán los protagonistas de la gran definición que tendrá a Nicolás Ramírez como el elegido para dirigir el partido de cierre del torneo .

Estudiantes vs. Racing en la final del Torneo Clausura.

Cómo formarán Racing Club y Estudiantes

Racing tendrá la vuelta de Sosa. Los 11 titulares serían Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara, los 11 de Gustavo Costas.

En Estudiantes regresará Carrillo tras la suspensión. Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo son los elegidos de Eduardo Domínguez.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 0 a 1. Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local.