sábado 13 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de diciembre de 2025 - 08:03
Fútbol.

Racing Club y Estudiantes definen el Clausura: hora, TV y formaciones

Este sábado Racing Club y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en un choque decisivo en Santiago del Estero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
RacingClub y Estudiantes definen el Clausura (Archivo)

Racing Club y Estudiantes definen el Clausura (Archivo)

Racing Club y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Será este sábado desde las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Lee además
Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0
Bombonera.

Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0
River jugará la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota de Boca.
Fútbol argentino.

Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón del Clausura. La Academia y el Pincha serán los protagonistas de la gran definición que tendrá a Nicolás Ramírez como el elegido para dirigir el partido de cierre del torneo.

Estudiantes vs. Racing en la final del Torneo Clausura.

Cómo formarán Racing Club y Estudiantes

Racing tendrá la vuelta de Sosa. Los 11 titulares serían Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara, los 11 de Gustavo Costas.

En Estudiantes regresará Carrillo tras la suspensión. Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo son los elegidos de Eduardo Domínguez.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en Primera Fase del Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 0 a 1. Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

Estudiantes de la Plata venció a Gimnasia y jugará la final contra Racing

Torneo Clausura: ¿Cuándo y dónde se jugará la final entre Racing y Estudiantes?

Luis Leona campeón del karting en Salta: "Es un gran logro"

Las más leídas

Adolescente apuñalado en Alto Comedero.
Trágico.

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero
Policiales.

Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado por una peligrosa bacteria
Salud.

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado con una peligrosa bacteria

Fuerte choque en Ruta Nacional 9.
Jujuy.

Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Recolección de residuos en San Salvador de Jujuy por el Día del Camionero
Trabajo.

Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel