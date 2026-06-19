Gimnasia de Jujuy cierra la primera ronda con Güemes: entradas, horario y árbitro

El Lobo jujeño cierra la primera ronda visitando a Güemes de Santiago del Estero por la Fecha 4 que fue postergada a principios de año por el paro de AFA. Gimnasia de Jujuy podrá llevar hinchas y quedó confirmada la terna arbitral para el encuentro correspondiente a la Zona B de la Primera Nacional.

Jujuy. Un policía en Salta fue imputado por los incidentes en el clásico del norte

El Lobo visitará a Güemes de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de junio desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El Club Atlético Güemes confirmó que el partido ante Gimnasia de Jujuy contará con la presencia de público visitante. Invitan a ambas hinchadas a vivir este partido con la máxima " responsabilidad y respeto".

Ya se encuentran a la venta las entradas para presenciar el partido ingresando al siguiente link: hacer click aquí.

Los valores fijados para las entradas

Popular Norte: $25.000

Platea Este: $35.000

Bruno Amiconi dirigie el partido entre el Lobo y Güemes

La terna arbitral confirmada por AFA será encabezada por Bruno Amiconi. Mientras que, lo acompañarán, Mariano Viale como asistente 1, Martín Saccone como asistente 2 y Emanuel Ejarque será el cuatro árbitro.

El juez estuvo este 2026 a cargo del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro de Salta. En ese encuentro, el árbitro sacó cuatro amarillas, tres para los salteños y una para Francisco Molina.

Bruno Amiconi

El ex Lobo en Santiago del Estero

Facundo Rizzi es actual jugador de Güemes de Santiago del Estero, el lateral-volante tuvo paso por Gimnasia de Jujuy en dos oportunidades: su primera temporada fue en el año 2022, mientras que el último paso fue en el 2024-2025.

Actualmente, en el El Gaucho lleva disputados 7 partido con un total de 104 minutos en cancha. No registra ningún tanto convertido.

Facundo Rizzi vuelve a Gimnasia de Jujuy Facundo Rizzi en Gimnasia de Jujuy

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de golear a Nueva Chicago

El equipo de Hernán Pellerano en el último partido logró una contundente victoria ante Nueva Chicago por 4-0. Con este resultado, Gimnasia de Jujuy volvió a trepar a la cima de la Zona B, compartiendo la punta con Atlanta con 33 puntos.

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Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Después de cerrar la primera ronda, Gimnasia de Jujuy tendrá un fin de semana de descanso debido al "parate" que harán en la Primera Nacional. De esta forma, la segunda etapa del torneo iniciará entre el viernes 3 y domingo 5 de julio, donde el Lobo visitará por la Fecha 19 a Midland.

Próximos partidos del Lobo y Güemes en la Primera Nacional