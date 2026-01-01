jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 15:22
Fútbol

Gimnasia de Jujuy encara la segunda parte de la pretemporada: Cuándo vuelve al trabajo?

Gimnasia de Jujuy iniciará un nuevo tramo de trabajo en Córdoba, donde apuntará a consolidar una idea de juego, mejorar la forma física y sumar rodaje futbolístico.

Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy encara la segunda parte de la pretemporada

Gimnasia de Jujuy encara la segunda parte de la pretemporada

Hernán Pellerano, director técnico de Gimnasia de Jujuy, analizó el presente del equipo en el inicio de la etapa final de la pretemporada ( El lunes vuelve a los trabajos) y dejó en claro cuáles son las prioridades del cuerpo técnico de cara al exigente calendario que se avecina.

Gimnasia de Jujuy encara la segunda parte de la pretemporada: Cuándo vuelve al trabajo?

El grupo está muy metido en la pretemporada, entusiasmado con el nuevo desafío y con expectativas renovadas”, señaló el entrenador, quien además destacó el compromiso del plantel al afirmar que “multiplicamos esfuerzo y trabajo para que el 2026 sea un gran año”.

Luego de una primera fase desarrollada en Papel Noa, Pellerano explicó que ahora el foco está puesto en la construcción futbolística del equipo: “Emprendemos el tramo final de la preparación enfocados en lograr rápidamente identidad, idea de juego y forma física”.

En relación a los partidos amistosos que se disputarán en Córdoba, el DT consideró que serán clave para el crecimiento del equipo: “Nos permitirá que comencemos a encontrar nuestra identidad, que es lo más significativo en la faceta de juego”, y agregó que también servirán para “agarrar ritmo de fútbol en 60, 70 y 90 minutos para estar listos en el inicio de la competencia oficial”.

Pellerano también valoró el volumen de trabajo acumulado durante la pretemporada y remarcó la intensidad de las jornadas realizadas: “Una buena pretemporada se define por el tiempo de trabajo y nosotros crecimos en Papel Noa, gracias a 44 sesiones de práctica contados los turnos dobles”, destacando que en esta nueva etapa “ahora podemos sumar otras 35”.

De cara al largo torneo que afrontará Gimnasia, el entrenador se mostró optimista: “Estamos encaminados a encontrar rápidamente idea de juego, forma física y arrancar el torneo que es muy largo y exigente”.

Por último, el DT se refirió al mercado de pases y expresó su conformidad con el armado del plantel: “Se quedaron jugadores que solicité y que pueden ser incorporación de cualquier equipo”, subrayando que “por eso los cuento como refuerzos”. Además, concluyó señalando que “a ellos se agregaron las incorporaciones requeridas y seguimos expectantes por los que están por llegar para contar con el plantel completo que queremos”.

Por  Agustín Weibel