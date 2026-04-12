Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a Agropecuario de visitante

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy logró una importante victoria ante Agropecuario Argentino este domingo en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, en el marco de la novena fecha de la Primera Nacional.

El encuentro comenzó con un golpe temprano del local: a los 2 minutos, Tomás Lecanda abrió el marcador para Agropecuario. Sin embargo, la reacción del conjunto jujeño fue inmediata. Un minuto después, a los 3’, Mauro Cachi igualó el partido y devolvió la calma al equipo visitante.

A partir de allí, el duelo se tornó parejo y disputado, con ambos equipos buscando la ventaja pero sin lograr romper la igualdad durante gran parte del encuentro. En el segundo tiempo, apenas comenzó, apareció Cristian Menéndez para marcar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo del Lobo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Hernán Pellerano suma tres puntos importantes y reafirma su buen momento en el campeonato.

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