Jujuy Básquet en levantada: "La lucha por los play off va a ser complicada"

Tras las dos primeras victorias como local, Jujuy Básquet se prepara para seguir en la buena senda y este miércoles volverá a presentarse como local ante el equipo de Fusión Riojana desde las 21.30 en el estadio Federación de San Salvador de Jujuy.

Luego de la victoria del equipo jujeño frente a Comunicaciones de Mercedes por 68 a 63 , en un partido correspondiente a una nueva fecha de La Liga Argentina de Básquet, el Jefe de equipo Oscar Vaquera se mostró confiado para el futuro.

“Siempre ganar te posiciona desde otro lado anímico , psicológico, así que contentos”, dijo y sobre el torneo detalló que “todos los que estamos en mitad de tabla con uno o dos partidos ganados, te vas para arriba, y uno o dos partidos perdidos, te vas muy abajo”.

La clasificación

“La lucha para ingresar a los play-off va a ser complicada, así que esto es partido a partido”, marcó el Chispa. “Nosotros nos tenemos que enfocar en poder ejecutar lo que el cuerpo técnico viene planificando, una idea de juego muy buena y dinámica que hace que nosotros nos podamos plantar bien contra cualquier rival, tanto de local como de visitante”.

Sobre los dos encuentros perdidos en el comienzo del año, señaló que esas derrotas “en una tabla tan pareja te posicionan en lugares incómodos”, y destacó que el clima del grupo es bueno. “Nosotros estamos muy bien, muy seguros, se trabaja muy bien”.

La identidad de Jujuy Básquet

Sobre qué se debe mejorar, Vaquera marcó que “pensamos que los mejores momentos nuestros son cuando podemos ejecutar el juego para el cual estamos diseñados. Los momentos en que nos salimos de ese plan, es donde más nos cuesta”, destacó.

“A seguir ganando, pero sin salirnos del foco. Nosotros tenemos que desarrollar una estructura de juego para la cual estamos diseñados, que es lo que nos va a hacer llegar al techo de este plantel. Los resultados a veces mandan, pero nosotros tenemos que tener otra visión”, indicó.

El apoyo del hincha

Sobre el acompañamiento de la gente en la Federación, Vaquera dijo que “la gente de Jujuy siempre acompañó”, y subrayó que “creo que es el equipo que más gente lleva”, y le dejó un mensaje al hincha: “Que nos siga acompañando como siempre, porque nosotros sentimos el apoyo de ellos”.