lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 07:45
Deportes.

Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y logró una victoria clave ante Comunicaciones

En el estadio Federación, Jujuy Básquet ajustó la defensa en el complemento y superó 68-63 a Comunicaciones por una nueva fecha de LaLiga Argentina.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Lee además
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes
Jujuy Básquet venció a Hindú Club 
Federación.

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Durante el primer tiempo, la visita dominó el ritmo y el tablero, mientras que en el complemento el equipo dirigido por Guillermo Tasso encontró respuestas defensivas y eficacia en momentos decisivos. El apoyo del público resultó un factor constante en el tramo final.

Los parciales reflejaron la evolución del juego: 18-27, 16-16, 13-4 y 21-16, para un cierre ajustado que mantuvo la expectativa hasta los últimos segundos.

Un inicio favorable para la visita

Comunicaciones comenzó mejor plantado en la cancha. Con Machuca como conductor y un buen reparto del goleo, el conjunto correntino manejó los tiempos y lastimó en la zona pintada, tanto en ataque como en defensa.

Jujuy Básquet mostró dificultades para sostener marcas y encontró problemas a la hora de anotar. Esa diferencia se reflejó rápido en el marcador y permitió a la visita cerrar el primer cuarto arriba por 27 a 18.

En el segundo parcial, Comunicaciones volvió a golpear de entrada con un parcial de 7-0 que estiró la ventaja hasta los 18 puntos. El local atravesó varios minutos sin convertir, aunque logró reaccionar promediando el cuarto.

La reacción antes del descanso

Con el aporte de Marini y la aparición de Ibarra y Roca, máximo anotador del partido con 15 puntos, el equipo jujeño empezó a recortar distancias. El parcial terminó igualado en 16 y el marcador al descanso largo quedó 43-34 a favor de la visita.

Ese cierre del primer tiempo dejó señales de recuperación para Jujuy Básquet, que comenzó a encontrar mayor fluidez ofensiva y mejores decisiones en ataque.

El tercer cuarto marcó un quiebre en el desarrollo. El local ajustó líneas en defensa y logró un parcial de 9-2 que lo metió de lleno en partido.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Un cierre con clima de final

Con el correr de los minutos, Jujuy Básquet se mostró más sólido. Un triple de Roca, a un minuto del final del tercer cuarto, dejó el marcador 47-46, diferencia que Comunicaciones igualó luego desde la línea de libres.

En el último segmento, el conjunto jujeño aprovechó el envión anímico y el aliento del público para sacar una ventaja de 9-0. Comunicaciones intentó reaccionar, pero encontró dificultades para romper la defensa local.

Los minutos finales mantuvieron la tensión. La visita acortó la brecha, aunque errores de ambos lados marcaron el cierre. Con el marcador 63-61, Tarnowyk aportó dos tiros libres claves que sentenciaron el 68-63 definitivo.

Jujuy Básquet volverá a presentarse como local el próximo miércoles, cuando reciba a Fusión Riojana desde las 21.30 en el estadio “Federación”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel