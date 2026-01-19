Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y logró una victoria clave ante Comunicaciones

Jujuy Básquet consiguió un triunfo trabajado frente a Comunicaciones de Mercedes por 68 a 63 , en un partido correspondiente a una nueva fecha de LaLiga Argentina de Básquet. El encuentro se disputó en el estadio “Federación”, con arbitraje de Sebastián Vasallo y Nicolás D’Anna, y mostró dos caras bien marcadas a lo largo de la noche.

Durante el primer tiempo, la visita dominó el ritmo y el tablero, mientras que en el complemento el equipo dirigido por Guillermo Tasso encontró respuestas defensivas y eficacia en momentos decisivos. El apoyo del público resultó un factor constante en el tramo final.

Los parciales reflejaron la evolución del juego: 18-27, 16-16, 13-4 y 21-16, para un cierre ajustado que mantuvo la expectativa hasta los últimos segundos.

Comunicaciones comenzó mejor plantado en la cancha . Con Machuca como conductor y un buen reparto del goleo, el conjunto correntino manejó los tiempos y lastimó en la zona pintada, tanto en ataque como en defensa.

Jujuy Básquet mostró dificultades para sostener marcas y encontró problemas a la hora de anotar. Esa diferencia se reflejó rápido en el marcador y permitió a la visita cerrar el primer cuarto arriba por 27 a 18.

En el segundo parcial, Comunicaciones volvió a golpear de entrada con un parcial de 7-0 que estiró la ventaja hasta los 18 puntos. El local atravesó varios minutos sin convertir, aunque logró reaccionar promediando el cuarto.

La reacción antes del descanso

Con el aporte de Marini y la aparición de Ibarra y Roca, máximo anotador del partido con 15 puntos, el equipo jujeño empezó a recortar distancias. El parcial terminó igualado en 16 y el marcador al descanso largo quedó 43-34 a favor de la visita.

Ese cierre del primer tiempo dejó señales de recuperación para Jujuy Básquet, que comenzó a encontrar mayor fluidez ofensiva y mejores decisiones en ataque.

El tercer cuarto marcó un quiebre en el desarrollo. El local ajustó líneas en defensa y logró un parcial de 9-2 que lo metió de lleno en partido.

Un cierre con clima de final

Con el correr de los minutos, Jujuy Básquet se mostró más sólido. Un triple de Roca, a un minuto del final del tercer cuarto, dejó el marcador 47-46, diferencia que Comunicaciones igualó luego desde la línea de libres.

En el último segmento, el conjunto jujeño aprovechó el envión anímico y el aliento del público para sacar una ventaja de 9-0. Comunicaciones intentó reaccionar, pero encontró dificultades para romper la defensa local.

Los minutos finales mantuvieron la tensión. La visita acortó la brecha, aunque errores de ambos lados marcaron el cierre. Con el marcador 63-61, Tarnowyk aportó dos tiros libres claves que sentenciaron el 68-63 definitivo.

Jujuy Básquet volverá a presentarse como local el próximo miércoles, cuando reciba a Fusión Riojana desde las 21.30 en el estadio “Federación”.