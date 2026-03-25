Jujuy Básquet se presenta hoy en Chaco en el inicio de una gira decisiva

Jujuy Básquet abre este miércoles una nueva gira como visitante en la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El rival será Villa San Martín en Chaco, desde las 21, en un partido que toma valor en la recta final de la fase regular.

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El equipo jujeño ya aseguró su lugar en los playoffs, pero aún pelea por una mejor ubicación en la tabla. Esa posición influye en la ventaja de localía para las próximas series, un factor que el plantel considera clave.

En la antesala del viaje, el ala pívot Santiago Ibarra brindó detalles sobre el presente del equipo y la preparación para esta gira. El jugador remarcó el valor de los días de descanso tras un calendario intenso.

“Llegamos bien preparados para una gira durísima”, expresó Ibarra, en relación a los compromisos ante Villa San Martín y Comunicaciones.

El integrante del plantel jujeño también hizo foco en la importancia de aprovechar el tiempo de trabajo para ajustar aspectos del juego.

JUJUY BASQUET (1)

Un cierre de fase regular con mucho en juego

El tramo final del campeonato muestra una tabla apretada. Varios equipos se disputan posiciones en pocos puntos. Jujuy Básquet busca cerrar con saldo positivo para no resignar terreno.

En ese contexto, cada partido suma peso propio. La gira incluye dos compromisos exigentes ante rivales que pelean por lo mismo y que elevan su nivel en esta etapa del torneo.

Ibarra sostuvo que el objetivo pasa por alcanzar un récord favorable en este cierre, con la intención de mejorar la ubicación en la tabla.

La paridad marca el ritmo en la Conferencia Norte

La competencia en la Conferencia Norte presenta un escenario parejo. Desde la mitad de la tabla hacia abajo, las diferencias son mínimas.

“Estamos todos muy parejos”, señaló Ibarra al analizar el nivel de los equipos en la categoría. Esa realidad obliga a mantener regularidad en el rendimiento.

El plantel apunta a sostener la intensidad en defensa y a ejecutar con precisión en ataque para marcar diferencias.

Rivales duros en una gira exigente

Villa San Martín representa el primer desafío. El conjunto chaqueño muestra una mejora en su rendimiento y cuenta con experiencia en la categoría.

Luego, Jujuy Básquet se medirá con Comunicaciones, otro rival directo. Ambos partidos se presentan como determinantes en la lucha por posiciones.

Ibarra remarcó la necesidad de mantener la concentración, correr bien la cancha y sostener la confianza en el equipo.

El peso de la localía en la definición

Uno de los puntos que más valora el plantel es el rendimiento en condición de local. El estadio de avenida España se consolida como una fortaleza.

El acompañamiento del público influye en el desarrollo de los partidos. La presencia de la gente genera un impulso extra para el equipo.

En ese sentido, Ibarra destacó el rol del “sexto hombre” y el ambiente que se vive en cada presentación como local.

Un equipo que busca sostener su identidad

Durante la temporada, Jujuy Básquet construye un estilo basado en la intensidad y el juego colectivo. La rotación del plantel sostiene ese esquema.

En esta gira, el desafío pasa por replicar ese rendimiento fuera de casa. La defensa y la velocidad en transición aparecen como puntos clave.

El plantel asume cada partido como una prueba directa rumbo a los playoffs, en una etapa donde el margen de error se reduce.