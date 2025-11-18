martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 12:52
Deportes.

Hockey: la argentina Irene Presenqui elegida como la mejor árbitra del mundo

La Federación Internacional distinguió a la argentina Irene Presenqui por su trayectoria en torneos globales y su trabajo en psicología deportiva.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Irene Presenqui.

Irene Presenqui.

La Federación Internacional de Hockey anunció a los ganadores del premio Mejor Árbitro y Árbitra de 2025. En la rama femenina, la elegida fue Irene Presenqui, árbitra argentina con una trayectoria sólida en competencias globales. La entidad destacó su recorrido en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y ligas internacionales, además de su aporte profesional en el campo de la psicología deportiva.

Lee además
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis
dia nacional del escultor y las artes plasticas en honor a lola mora
Efemérides.

Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas en honor a Lola Mora

Una carrera que la llevó a la cima del arbitraje mundial

La Federación Internacional explicó los motivos del reconocimiento en un comunicado donde expresó: Irene Presenqui ha demostrado un compromiso inquebrantable con el arbitraje de élite, debutando en la Copa del Mundo de 2010 con tan solo 25 años”. La publicación también destacó su presencia constante en grandes escenarios: “Ha arbitrado en cuatro Copas del Mundo y cuatro Juegos Olímpicos, ofreciendo un desempeño de clase mundial”.

En 2024, Presenqui marcó un hito al transformarse en la primera mujer en dirigir un partido olímpico masculino. Su participación incluyó también la Pro League, la Copa Panamericana y la Copa Mundial Junior, donde actuó como árbitra suplente.

Irene Presenqui
Irene Presenqui.

Irene Presenqui.

La visita de Irene Presenqui a Jujuy

Irene Presenqui viajó a Jujuy en 2023 para dictar una clínica organizada por la Asociación Jujeña Amateur de Hockey. La actividad convocó a jugadoras, jugadores, entrenadores, árbitros y formadores de distintos clubes de la provincia.

Durante su paso por San Salvador de Jujuy brindó una capacitación técnica sobre conducción arbitral, lectura de partido, control emocional y toma de decisiones. Explicó cómo cada árbitro regula su propio rendimiento y cómo la psicología influye en el manejo de situaciones tensas dentro de la cancha.

Presenqui también visitó el estudio de Canal 4 de Jujuy, donde habló sobre la presencia creciente de la psicología deportiva en clubes, selecciones y escuelas de iniciación. Destacó la importancia de integrar el trabajo mental desde edades tempranas y comentó experiencias concretas con equipos juveniles y de alto rendimiento.

Irene Presenqui
Irene Presenqui en Jujuy.

Irene Presenqui en Jujuy.

Un perfil que combina arbitraje y psicología deportiva

En su labor como psicóloga deportiva, Presenqui sostiene que el rol crece en el alto rendimiento. En una de sus charlas afirmó: “De a poco vamos rompiendo esas barreras”. También recordó cómo cambió la percepción sobre su área: “Antes había chicos que llegaban camuflados para que no los vean”.

Presenqui remarca que el trabajo psicológico conforma un entrenamiento más dentro de la preparación de un deportista. Sobre esa idea señaló: “Las habilidades psicológicas se entrenan”.

La argentina afirmó que su profesión influye en su forma de dirigir. Indicó: “La psicología me da herramientas a la hora de dirigir”. En sus charlas explica que es clave leer el clima del partido, a los entrenadores y a los jugadores.

También mencionó que los árbitros atraviesan procesos mentales propios dentro de la competencia. En sus palabras: “Cuando nos equivocamos y tenemos errores también tenemos que saber cómo sobrellevar eso, somos humanos”.

Presenqui planteó que el trabajo con atletas requiere un enfoque amplio. Comentó: “El entrenador es lo más importante y el psicólogo es una de las partes que está siempre ahí transmitiendo la información clave”.

Sobre el impacto emocional que atraviesan los deportistas, remarcó que el rendimiento no depende solo del resultado. Explica: “Tratamos de abordar muchas temáticas para no quedarnos solo con el numerito y el resultado” y agrega que el atleta “no es una máquina de ganar”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas en honor a Lola Mora

La Miss Universo Argentina reveló una afección que sufre

La película argentina nominada al Oscar llega al streaming: ¿Cuál es y qué fecha se lanzará?

Argentina visita a Angola en el último amistoso del año ¿A qué hora?

Lo que se lee ahora
Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

La historia de superación de los mellizos jujeños. video
Historia.

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel