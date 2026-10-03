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3 de octubre de 2026 - 13:45
Deportes.

La dura lesión de Maximiliano Salas: sufrió una doble rotura de ligamentos

Maximiliano Salas sufrió una doble rotura de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La lesión ocurrió sobre el final del encuentro, cuando el delantero fue a disputar una pelota sobre la línea de fondo con Renzo Giampaoli. Al intentar alcanzar el balón con su pierna izquierda, chocó con el defensor y su pierna sufrió una torsión.

Salas se retiró entre lágrimas

Tras la jugada, el delantero quedó tendido sobre el campo de juego con evidentes gestos de dolor. Luego de recibir atención médica, tuvo que abandonar el terreno en carrito y se retiró entre lágrimas.

Una vez finalizado el partido, Salas fue trasladado a una clínica para realizarse los estudios correspondientes. Los resultados confirmaron la doble lesión ligamentaria en su rodilla izquierda.

Antes de conocer el diagnóstico definitivo, el futbolista había manifestado su preocupación por la gravedad del golpe sufrido durante el encuentro.

Una baja de varios meses

Con el diagnóstico confirmado, Salas deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un extenso período de recuperación. Según los primeros datos, el tiempo estimado para su regreso a las canchas será de alrededor de nueve meses.

El delantero correntino, de 28 años, se encuentra actualmente a préstamo por un año en Independiente Rivadavia. Su pase pertenece a River, club al que llegó luego de atravesar un período sin participación regular junto a otros futbolistas.

Salas había asistido en el gol de Independiente Rivadavia

Antes de la lesión, Salas había tenido participación directa en el gol de Independiente Rivadavia. A los cinco minutos del primer tiempo, asistió a Juan Elordi, otro exjugador de Racing, quien convirtió para poner en ventaja al conjunto mendocino.

Sin embargo, sobre el cierre del partido, Gimnasia de Mendoza consiguió el empate. Agustín Colazo marcó el 1-1 luego de una jugada que tuvo intervención del VAR.

El resultado dejó un punto para cada equipo, pero la lesión de Salas se convirtió en la principal preocupación para Independiente Rivadavia.

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