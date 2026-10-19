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19 de octubre de 2026 - 22:25
Deportes.

La Liga Jujeña ya tiene fecha para las finales del Clausura: cuándo se juega

Las finales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña serán el 23 de octubre: Palermo y Luján jugarán en femenino, y Luján enfrentará a Zapla en masculino.

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Por  Judith Girón
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La programación fue definida este lunes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo de la entidad, que estableció los horarios de los dos partidos que definirán a los campeones del certamen.

Palermo y Luján abrirán la jornada con la final femenina

La primera final será la de la categoría femenina, con el enfrentamiento entre Palermo y Luján. El partido está programado para las 19:00 y abrirá la jornada decisiva del torneo.

Ambos equipos buscarán quedarse con el título del Clausura y cerrar su participación en la competencia con una consagración.

Luján y Zapla definirán el título masculino

A continuación, desde las 21:00, se jugará la final masculina entre Luján y Altos Hornos Zapla. El encuentro definirá al campeón de la primera división masculina del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores”.

De esta manera, el fútbol jujeño tendrá una doble jornada de definiciones en La Tablada, con dos partidos que concentrarán la atención de los hinchas y marcarán el cierre del certamen para ambas categorías.

Cronograma de las finales

  • Fecha: viernes 23 de octubre.

  • Lugar: estadio La Tablada.

  • 19:00: Palermo vs. Luján — final femenina.

  • 21:00: Luján vs. Altos Hornos Zapla — final masculina.

La programación quedó establecida por el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol y corresponde a las finales del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores”.

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