La Liga Jujeña ya tiene fecha para las finales del Clausura: cuándo se juega

La Liga Jujeña ya tiene fecha para las finales del Clausura

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó la programación de las finales del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores” de primera división, en las categorías femenina y masculina. Los encuentros se disputarán este viernes 23 de octubre en el estadio La Tablada.

La programación fue definida este lunes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo de la entidad, que estableció los horarios de los dos partidos que definirán a los campeones del certamen.

Palermo y Luján abrirán la jornada con la final femenina La primera final será la de la categoría femenina, con el enfrentamiento entre Palermo y Luján. El partido está programado para las 19:00 y abrirá la jornada decisiva del torneo.

Ambos equipos buscarán quedarse con el título del Clausura y cerrar su participación en la competencia con una consagración.

Luján y Zapla definirán el título masculino A continuación, desde las 21:00, se jugará la final masculina entre Luján y Altos Hornos Zapla. El encuentro definirá al campeón de la primera división masculina del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores”. De esta manera, el fútbol jujeño tendrá una doble jornada de definiciones en La Tablada, con dos partidos que concentrarán la atención de los hinchas y marcarán el cierre del certamen para ambas categorías. Cronograma de las finales Fecha: viernes 23 de octubre.

Lugar: estadio La Tablada.

19:00: Palermo vs. Luján — final femenina.

21:00: Luján vs. Altos Hornos Zapla — final masculina. La programación quedó establecida por el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol y corresponde a las finales del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores”.

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