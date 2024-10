La lista de convocados de Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas

Entre los 27 convocados, la gran novedad es el regreso de Lionel Messi, quien no había sido incluido en la última ventana de partidos debido a su recuperación física. Sin embargo, no todo es positivo, ya que Emiliano "Dibu" Martínez no será parte de esta convocatoria, debido a una sanción de dos partidos impuesta por la FIFA tras actitudes antideportivas en compromisos anteriores.