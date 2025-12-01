La última vez que Estudiantes de Río Cuarto jugó en primera fue contra un equipo jujeño

Cuatro décadas después de su última participación en la élite, Estudiantes de Río Cuarto vuelve a la máxima categoría del fútbol argentino tras quedarse con el segundo ascenso que otorgó la Primera Nacional en la final del reducido.

El regreso a la Liga Profesional tras el empate ante Deportivo Madryn lo devuelve a primera tras su participación en el Nacional 1985 , el último gran torneo que reunió a equipos de todo el país antes de la unificación definitiva.

En aquel entonces el equipo cordobés compartió zona con un equipo jujeño: Altos Hornos Zapla. Junto al Merengue, integró el Grupo B con Boca Juniors y Temperley. Fue segundo con 7 puntos detrás de Xeneize, que logró 8.

En esa zona Temperley fue tercero con cinco puntos y Zapla el último con cuatro unidades. Vale aclarar que en esa época se daban dos unidades por victoria. Luego el equipo cordobés quedó eliminado en segunda fase con San Martín de Tucumán.

Altos Hornos Zapla contra Boca Altos Hornos Zapla contra Boca

Estudiantes de Río Cuarto histórico

Carlos Trucco, Carlos Rosané, Roberto Mouzo, Mario Mentil, Roberto Corró, Mario Cariaga, Víctor Crema y Sergio Coleoni fueron algunos de los integrantes del plantel dirigido por Jorge Sturniolo. Hacía de local en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con capacidad de 15.000 espectadores.

Los resultados de Zapla

El equipo cordobés ganó en Jujuy 2 a 1 y en Córdoba 2 a 0. El equipo jujeño derrotó en el estadio Emilio Fabrizzi a Boca 1 a 0 y a Temperley por el mismo marcador. De visitante, perdió 3 a 1 con Temperley y 2 a 1 con Boca.

En ese tiempo tras la fase regular, los dos primeros jugaban la rueda de ganadores y los dos últimos la de perdedores, donde jugó el Merengue tras jugar seis partidos, ganar dos y perder cuatro, con cinco goles a favor y nueve en contra.

Altos Hornos Zapla contra Boca Altos Hornos Zapla contra Boca

Luego el equipo dirigido por Juan Carlos Murua, disputó partidos de ida y vuelta con Argentino de Firmat, ganando en Palpalá 2 a 0 y cayendo de visitante 2 a 1. El próximo rival fue Boca Juniors, con quien perdió 3 a 1 en el estadio de Huracán el 31 de marzo.

La base de Altos Hornos Zapla en esos años era con Zitta; Tenaglia, Barrios, Marinich y González; Gregorio, Villagra y Borneman; Zingariello, Bacas y Vacaflor. El entrenador era el recordado Murúa, que tuvo varias etapas en el club.