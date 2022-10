Todo habría comenzado luego de que la policía reprimió a hinchas de Gimnasia que querían ingresar y se armó un disturbio en donde los uniformados dispararon balas de goma.

Hubo personas heridas con balas de goma y muchos hinchas tuvieron que ingresar al campo de juego para refugiarse del gas. El saldo fue personas internadas y un muerto.

Debido a los serios incidentes, el árbitro Hernán Mastrángelo debió suspender de manera parcial el partido en un principio pero a la media hora y considerando de que no había garantías para que siga, informaron que no reanudarán. Asimismo, el público, que no puede salir del estadio porque las puertas se mantienen cerradas, ingresaron al campo de juego buscando aire. Otros, más afectados, fueron atendidos en el gimnasio del club.