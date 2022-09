https://twitter.com/tapiachiqui/status/1574957118293442560 Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

Qué había dicho Scaloni en conferencia sobre su continuidad

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni había adelantado que tuvo conversaciones con el presidente de la AFA para discutir su continuidad.

"Tengo ganas de seguir, ¿Quién no quiere hacerlo en la Selección Argentina? Con el presidente tengo la mejor relación, estuvimos reunidos hoy, está todo encaminado. Hay cosas para aceitar pero las ganas y la predisposición están, y más con un grupo que se brinda de esta manera", afirmó.

"Es básico y fundamental no depender tanto de los resultados, que creo que es lo que ha cambiado, sino no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Las cosas pueden salir mal pero no todo estar mal porque un resultado es adverso. Es importante que ese mensaje de haya captado. Soy agradecido al presidente y la gente que nos brindó el apoyo hasta el último día, va a estar con nosotros. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor", añadió Scaloni.

"TENGO GANAS DE SEGUIR DESPUÉS DEL MUNDIAL": Lionel #SCALONI en #SportsCenter tras golear a Jamaica