Los detalles del partido entre la Selección argentina y River. 

Este viernes habrá un nuevo entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, donde los que más minutos sumaron ayer realizarán trabajos regenerativos, mientras que los que no jugaron tendrán rodaje en un amistoso ante River.

Este encuentro le dará la oportunidad al entrenador, Lionel Scaloni, de darle minutos a aquellos jugadores que no hayan tenido minutos ante Panamá.

Los futbolistas de la Selección Argentina, que anoche después del partido y los festejos se fueron a dormir cada uno a su casa, comenzarán a entrenarse a las 17. El cuerpo técnico dio la opción de llegar para compartir el almuerzo o bien hacerlo directo para la práctica, donde se espera que Scaloni pare un once que podría ser similar al del próximo compromiso, cuando el martes siga la fiesta en Santiago del Estero ante Curazao.

Algunos de los que no jugaron ayer y seguro sumarán minutos esta tarde ante River son Armani y Rulli, Pezzella, Foyth, Montiel, Guido Rodríguez, Lo Celso, Palacios y Ángel Correa, que estuvieron en el banco, más el resto de los futbolistas convocados que no fueron parte del plantel en Qatar y por lo tanto no firmaron planilla ante Panamá: Nehuén Pérez, Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Buendía, Carboni, Nico González y Gio Simeone.

Participarán en el Millonario los futbolistas que no disputen el partido del sábado ante la Universidad de Chile, por lo que se esperan varios suplentes también de ese lado de la vereda.

Cómo ver el partido de la Selección argentina y River

Mientras la Scaloneta se prepara para enfrentar a Curazao el martes y River hará lo propio este sábado ante la U de Chile en un amistoso, habrá un entrenamiento informal entre ambos equipos que promete dejar perlitas.

Este viernes, desde las 17.00, el River de Martín Demichelis y la Argentina de Lionel Scaloni se medirán en el predio de la AFA en Ezeiza, luego de que el Millonario fuera invitado. Será un entrenamiento informal a puertas cerradas, tanto para el público como para la prensa.

Las únicas imágenes a las que los hinchas podrán acceder serán las que se difundan a través de los canales oficiales de River y la Selección Argentina. A raíz de este cotejo de preparación que no estaba en los planes inicialmente, Demichelis prescindirá de algunos titulares de cara al partido con la U de Chile en Salta y llevará a algunos jugadores de la Reserva.

El partido comenzará a las 17.00 en el predio de la AFA en Ezeiza y no será televisado.