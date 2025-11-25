martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 10:09
Tecnología.

Manu Ginóbili frente a una máquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots

Manu Ginóbili participó de un video de MrBeast en Tokio y se enfrentó a un robot lanzador de triples en un desafío que ya suma millones de vistas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cómo fue el reto contra la máquina: Manu Ginóbili vs robots

El desafío formó parte de la producción “World’s Fastest Man Vs Robot”, en la que distintos atletas de élite se miden con sistemas robóticos diseñados para ejecutar tareas de máxima precisión. En el caso de Manu, la prueba consistió en una serie de lanzamientos desde el perímetro: el primero en convertir dos tiros ganaba el duelo. Del otro lado, un robot de última generación, programado exclusivamente para tirar al aro con gran eficacia.

Ginóbili abrió la serie con un triple perfecto y el robot respondió de la misma manera. En el segundo intento, el bahiense debió lanzar hacia un aro más pequeño y con clavos alrededor, lo que aumentó la dificultad y redujo el margen de error. Esta vez, falló sus dos tiros, mientras que la máquina acertó en su segundo intento y se quedó con el punto que definió el duelo a favor de los robots.

Manu, figura central de una serie global

El video de MrBeast reúne a siete atletas de diferentes disciplinas enfrentando a robots con inteligencia artificial. Ginóbili es la cara del básquet y comparte elenco con figuras del atletismo, el fútbol americano y otros deportes, en una producción pensada para mostrar hasta qué punto la tecnología puede competir con el talento humano. Sólo en sus primeras horas al aire, el contenido superó las 20 millones de visualizaciones, potenciando otra vez la imagen global del ex San Antonio Spurs.

Más allá del resultado, Manu se mostró entusiasmado con la experiencia y la compartió en sus redes, invitando a sus seguidores a dejar banderas argentinas en los comentarios del video. El desafío se suma a anteriores colaboraciones con creadores de contenido, como el partido de youtubers que dirigió como entrenador a comienzos de año, también vinculado al universo de MrBeast y de Fede Vigevani.

