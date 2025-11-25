Manu Ginóbili frente a una máquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots

Manu Ginóbili frente a una maquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots Manu Ginóbili frente a una maquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots

Emanuel “Manu” Ginóbili volvió a ser noticia en el mundo del deporte, pero esta vez lejos de la NBA y del seleccionado argentino. La leyenda bahiense participó de un nuevo video del youtuber MrBeast, grabado en Tokio, en el que se enfrentó a un robot especializado en lanzamientos de básquet en un particular desafío de triples que ya acumula millones de reproducciones en YouTube.

Manu Ginóbili participó de un video de MrBeast en Tokio y se enfrentó a un robot lanzador de triples en un desafío que ya suma millones de vistas. Manu Ginóbili participó de un video de MrBeast en Tokio y se enfrentó a un robot lanzador de triples en un desafío que ya suma millones de vistas. Cómo fue el reto contra la máquina: Manu Ginóbili vs robots El desafío formó parte de la producción “World’s Fastest Man Vs Robot”, en la que distintos atletas de élite se miden con sistemas robóticos diseñados para ejecutar tareas de máxima precisión. En el caso de Manu, la prueba consistió en una serie de lanzamientos desde el perímetro: el primero en convertir dos tiros ganaba el duelo. Del otro lado, un robot de última generación, programado exclusivamente para tirar al aro con gran eficacia.

Ginóbili abrió la serie con un triple perfecto y el robot respondió de la misma manera. En el segundo intento, el bahiense debió lanzar hacia un aro más pequeño y con clavos alrededor, lo que aumentó la dificultad y redujo el margen de error. Esta vez, falló sus dos tiros, mientras que la máquina acertó en su segundo intento y se quedó con el punto que definió el duelo a favor de los robots.

Manu Ginóbili Manu Ginóbili frente a una maquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots Manu, figura central de una serie global El video de MrBeast reúne a siete atletas de diferentes disciplinas enfrentando a robots con inteligencia artificial. Ginóbili es la cara del básquet y comparte elenco con figuras del atletismo, el fútbol americano y otros deportes, en una producción pensada para mostrar hasta qué punto la tecnología puede competir con el talento humano. Sólo en sus primeras horas al aire, el contenido superó las 20 millones de visualizaciones, potenciando otra vez la imagen global del ex San Antonio Spurs.

Más allá del resultado, Manu se mostró entusiasmado con la experiencia y la compartió en sus redes, invitando a sus seguidores a dejar banderas argentinas en los comentarios del video. El desafío se suma a anteriores colaboraciones con creadores de contenido, como el partido de youtubers que dirigió como entrenador a comienzos de año, también vinculado al universo de MrBeast y de Fede Vigevani.

