Messi romperá un nuevo récord: jugará su partido 200 con la Selección. 

En el debut mundialista ante Argelia, y comenzando de manera oficial su sexto Mundial, Lionel Messi llegará a su partido 200 con la camiseta de la Selección Argentina. Los detalles, en la nota.

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Este martes, en el estreno de Argentina ante Argelia en el Mundial, Lionel Andrés Messi alcanzará una marca histórica: llegará a los 200 encuentros defendiendo la camiseta de la Selección.

El capitán disputó su partido 199 hace pocos días en el amistoso contra Islandia, donde también se reencontró con el gol. Este martes, en el arranque de otra experiencia mundialista, llegará a los 200 partidos con la Selección, una marca que parecía lejana cuando debutó ante Hungría en 2005 . Aquella presentación tuvo un desenlace inesperado: entró como suplente y vio la roja segundos más tarde.

A lo largo de casi 21 años con la Selección, Messi construyó números extraordinarios: 117 goles, 64 asistencias y 16.380 minutos en cancha. Sin embargo, el capítulo más importante de su historia estuvo marcado por los trofeos que finalmente consiguió: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial de Qatar.

La cifra de 199 encuentros le permite al rosarino mantenerse como líder indiscutido de la tabla de presencias, con una diferencia considerable sobre quienes lo siguen.

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Javier Mascherano ocupa el segundo lugar con 147 encuentros, seguido por Ángel Di María con 145 y Javier Zanetti con 142. Nicolás Otamendi, todavía en actividad, completa el top cinco con 132 y es el único, además de Messi, que puede seguir incrementando su registro.

Messi y otro récord para seguir ampliando en el Mundial

Pero la historia de Messi con la camiseta argentina no se resume únicamente en la cantidad de veces que la vistió. El rosarino también alcanzó otro récord: desde Qatar 2022, se convirtió en el futbolista con más partidos jugados en Copas del Mundo.

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Messi alcanzó los 26 partidos en Mundiales y dejó atrás a tres leyendas de la competencia: Lothar Matthäus, con 25 apariciones; Miroslav Klose, con 24; y Paolo Maldini, con 23. Con la expansión del torneo y la posibilidad de disputar hasta ocho partidos, el rosarino todavía tiene margen para estirar un récord que ya parece difícil de igualar.