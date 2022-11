Leopoldo Jacinto Luque en Gimnasia de Jujuy.jpg Leopoldo Jacinto Luque en Gimnasia de Jujuy

El goleador llegó de Unión a préstamo. “El que salía campeón jugaba el Nacional. Jugamos una final con Zapla, que es un clásico. Son los equipos más grandes de Jujuy. Faltando 20 minutos estábamos perdiendo 2 a 0. Me escapé e hizo un gol”, recordaba hace un tiempo. “A los pocos minutos me queda otra jugada y hago otro gol. 2 a 2. Vamos a suplementario y en otra jugada hago otro golcito. Vuelta olímpica”, recordó el centrodelantero.

José Daniel Valencia

El “Rana”, único campeón del mundo jujeño, emergió de Gimnasia de Jujuy y enamoró a Cesar Menotti. Ya en 1975 lo convocó a la Selección del Interior, y fue una fija de cara al Mundial Argentina 78. El 10 disputó esa copa jugando cuatro partidos, todos como titular.

José Valencia en Gimnasia de Jujuy.jpg José Valencia en Gimnasia de Jujuy

El enganche era una debilidad del ´Flaco´ que hasta una lesión que lo dejó afuera de los choques decisivos, lo tenía como pilar. Cuatro años después de la consagración en nuestro país, integró la lista para el Mundial de España 82, donde jugó un partido.

Marco Antonio Sandy

El boliviano nacido en Cochabamba era defensor y jugó en Gimnasia entre el año 1998 y el 2000. Es el tercer jugador que más partidos ha disputado por la selección de Bolivia, con la que participó en la Copa Mundial de 1994.

Marco Sandy en Gimnasia de Jujuy (1).jpg Marco Sandy en Gimnasia de Jujuy

Jugó 93 partidos entre 1993 y el 2003. En Gimnasia disputó 46 partidos y convirtió cuatro goles. En el Mundial de Estados Unidos 94 jugó los tres partidos e integró el Grupo C compuesto también por Alemania (campeón vigente), Corea del Sur y España.

El partido inaugural del Mundial lo protagonizó Bolivia ante Alemania en Chicago, con la victoria del equipo teutón 1 a 0. Luego Bolivia empató 0 a 0 con Corea del Sur y finalmente cayó 3 a 1 con España, todos con Sandy como titular. Bolivia quedó eliminada en la primera fase.

Marco Sandy en la Selección de Bolivia (1).jpg Marco Sandy en la Selección de Bolivia

Oscar Sánchez

También era defensor y oriundo de Cochabamba. Fue parte del plantel que disputo el Mundial que organizó el país norteamericano. En 1997 fue comprado por Gimnasia, pero sus grandes actuaciones lo llevaron en solo un año a Independiente.

Si bien integró la lista definitiva, no disputó ningún partido en ese mundial, aunque años después llegó a ser capitán de su selección en varias competencias, como las Copas América de 1995, 1997, 1999, 2001 y 2004.

Oscar Sánchez en Gimnasia de Jujuy.jpg Oscar Sánchez en Gimnasia de Jujuy

José Batista

Más conocido como “Charly”, jugaba de lateral, disputó 47 partidos en Gimnasia entre 1996 y 1998 con un solo gol convertido. En la Selección de Uruguay disputó el Mundial de México 86, y jugó un total de 14 partidos con su combinado y convirtió un gol.

José Batista y su paso por Gimnasia de Jujuy.jpg José Batista y su paso por Gimnasia de Jujuy

El recio defensor de buena pegada, ostenta ser el jugador que más rápido vio la tarjeta roja en una competencia mundialista: fue a los 56 segundos ante Polonia, lo que lo privó de jugar el partido de octavos de final ante la Selección Argentina de Diego Maradona.

Ariel Ortega

El ´Burrito´ jugó en Atlético Ledesma muy de joven, antes de pasar a River. Disputó algunos partidos de la liga local, donde se destacaba y asomaba como una gran figura. De allí fue al Millonario donde forjó una carrera y es uno de los ídolos históricos.

Ariel Ortega en Ledesma.jpg Ariel Ortega en Ledesma

En la Selección Argentina jugó los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Disputó 11 partidos en total y convirtió dos goles, aquellos memorables ante Jamaica en Francia, Copa del Mundo donde fue expulsado ante Holanda.

Match 29 - Group H - Argentina 5 x 0 Jamaica

Carlos Morales Santos

El hábil volante tuvo dos etapas en el Lobo: primero desde 1994 hasta 1999, y luego del 2002 hasta el 2004. Es el único jugador que disputó un mundial representando a un club jujeño, cuando participó del Mundial de Francia en 1998 para Paraguay.

Carlos Morales Santos en paraguay en el Mundial Francia 98 ante Bulgaria.jpg Carlos Morales Santos en Paraguay en el Mundial Francia 98 ante Bulgaria

En la Selección de Paraguay jugó un solo partido en esa competencia ante Bulgaria, pero antes había jugados dos por eliminatorias. El combinado paraguayo hizo un gran mundial y quedó eliminado en cuartos de final ante el local y futuro campeón, Francia.

Dos casos especiales

Francisco Ferraro es una gloria de Jujuy. Primero fue protagonista como jugador en un Altos Hornos Zapla en los años 70 que hizo historia, un gran equipo que obtuvo buenos resultados en los torneo de AFA. Luego como entrenador de Gimnasia de Jujuy, logrando un imborrable título en la B Nacional de 1994 y el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Francisco Ferraro y Lionel Messi en la Selección Argentina.jpg Francisco Ferraro y Lionel Messi en la Selección Argentina

En su segunda etapa en el Lobo, en el 2004, fue convocado por Julio Grondona para dirigir la Selección Argentina Sub 20 que disputó el Mundial de Holanda, donde se consagró campeón con Lionel Messi como estandarte. "Lo mejor que me pasó en mi vida como técnico, ya llegar a la Sub 20 a los 60 años era muy bueno. Cuando tuve que ir a Holanda lógicamente fue un desafío", recordó Pancho sobre ese plantel.

En otro caso es el de Humberto Dionisio Maschio, una de las glorias del fútbol argentino y sobre todo de Racing. El delantero supo jugar en la Selección Argentina, pero su paso por la máxima cita mundialista fue para una selección europea, Italia, donde integró la formación que jugó la Copa Mundial de 1962 en Chile, donde fue el capitán de la Selección Italiana.

Humberto Maschio.jpg Humberto Maschio

En Jujuy fue entrenador de Gimnasia en 1992, donde logró llegar a la final por el ascenso al Nacional B. Fue ante Gimnasia y Tiro de Salta, con derrota en el 23 de Agosto 4 a 2 en aquel recordado partido posteriormente protestado por la mala inclusión de Pedro Guiberguis, y empate 2 a 2 en Salta que frustró la chance de ascenso.