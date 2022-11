El ex defensor destacó ese tiempo de trabajo en su cuenta de Instagram, luego que su hija Daiana, junto a su pareja Nicolás Vattimo, y sus dos hijos, Milo y Roma, visitaron la provincia y realizaron un video donde recorrieron parte de los lugares donde estuvieron los campeones.

Los familiares el recio ex futbolista recorrieron esos emblemáticos sitios, como la cancha en que entrenaban, y el ex Boca y River posteó: “Mi nieto Milo conociendo y pisando la canchita en Tilcara donde fuimos antes del Mundial 86 para ambientarnos a la altura de México, tantos años y que lindos recuerdos me trae”.