Preocupación en la Selección: Burkina Faso aún no llegó al país y peligra el amistoso. 

La agenda de amistosos de la Selección Argentina quedó envuelta en incertidumbre por un imprevisto de último momento. Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina cuando falta poco más de un día para el partido en el Estadio Monumental.

La Selección Argentina tiene todo listo para volver a jugar , pero un imprevisto puso en duda el amistoso. Burkina Faso aún no llegó a la Argentina y, cuando falta poco más de un día para el encuentro en el Monumental, la realización del partido está en riesgo .

El tiempo corre y la delegación de Burkina Faso todavía no llega a la Argentina. El avión que debía trasladar al plantel desde Marruecos hasta Buenos Aires aún no despegó , cuando falta poco más de un día para el amistoso frente a la Selección, previsto para este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental.

El cronograma establecía que los africanos debían arribar el martes 29 por la noche , pero pasaron tres días y continúan sin aterrizar .

Detrás de la demora existe un conflicto que todavía no pudo resolverse. El plantel de Burkina Faso había acordado con la AFA una serie de condiciones que debían cumplirse antes del viaje, pero que finalmente no se concretaron.

Frente a este escenario, los futbolistas resolvieron retrasar su partida hasta obtener una respuesta. Así, a poco más de 24 horas del amistoso, la incertidumbre crece y el partido quedó en riesgo porque la delegación continúa en África.

Mientras crece la incertidumbre por la realización del amistoso, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) rompió el silencio este viernes al mediodía y dio su versión sobre la demora de la delegación. A través de un comunicado, la entidad explicó que el plantel continúa en Marruecos luego de que se cancelara el vuelo que tenía previsto trasladarlo a la Argentina.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos”, señaló la FBF. En ese sentido, explicó que “el viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre” y que la situación obligó a “reorganizar el itinerario de la delegación”.

Ante esta situación, las autoridades de Burkina Faso aseguraron que ya trabajan para intentar destrabar el viaje y que el plantel pueda llegar a la Argentina. “Desde que ocurrió el incidente, el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución”, señalaron.

Sin embargo, reconocieron que las distintas alternativas analizadas hasta el momento no convencieron a los jugadores, principalmente por las limitaciones relacionadas con la duración del viaje.

La actualidad de Burkina Faso

El seleccionado de Burkina Faso se encuentra 62° en el Ranking FIFA y 12° entre los equipos africanos, por detrás de Marruecos (5°), Senegal (18°), Egipto (24°), Costa de Marfil (28°), Argelia (30°), Nigeria (31°), República Democrática del Congo (39°), Camerún (45°), Malí (47°), Sudáfrica (49°) y Túnez (61°).

Su última presentación fue con triunfo: superó 1-0 a República Centroafricana como visitante, después de haber igualado 1-1 ante Benín, ambos partidos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027.

Bajo la conducción del francés nacionalizado comorense Amir Abdou, Burkina Faso cuenta con varios nombres destacados que militan en el fútbol europeo y estadounidense. El arquero y capitán Hervé Koffi juega en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, mientras que el defensor Edmond Tapsoba integra el plantel del Bayer Leverkusen.

A ellos se suman Issa Kaboré, del Wrexham inglés, y el atacante Ousseni Bouda, quien se desempeña en el San Jose Earthquakes de la MLS.