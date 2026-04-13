Preocupación: ¿Qué le pasó al Cuti Romero?

Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham.

Un momento cargado de dramatismo marcó el duelo entre Sunderland y Tottenham Hotspur por la fecha 32 de la Premier League . El Cuti Romero, zaguero del conjunto londinense y de la Selección Argentina , dejó la cancha afectado y entre lágrimas luego de una lesión sorpresiva tras un impacto dentro de su propia área.

Esta acción encendió rápidamente la alarma tanto en su equipo como entre los hinchas argentinos . La jugada se produjo a los 64 minutos del partido disputado en el Estadio de Luz . Cristian Romero fue a proteger una pelota dentro de su área ante la presión del delantero rival Brian Brobbey .

En esa acción, un contacto del atacante derivó en un fuerte choque del argentino con su propio arquero, Antonín Kinský , quien terminó impactándolo con la cabeza a la altura de la rodilla .

ALERTA EN LA SELECCIÓN: CUTI ROMERO SALIÓ LLORANDO EN TOTTENHAM En el partido entre Tottenham y Sunderland, el defensor dejó la cancha entre lágrimas tras un fuerte choque con su arquero y no pudo continuar. Aún no se conoce la gravedad de la lesión, pero genera preocupación a… pic.twitter.com/AKQetxCSzl

El defensor quedó tendido en el césped y, luego de recibir asistencia médica durante varios minutos, intentó ponerse de pie. Sin embargo, sus evidentes signos de dolor y bronca dejaron en claro que no estaba en condiciones de seguir en el encuentro.

El defensor dejó el campo con la cara tapada y visiblemente afectado, acompañado por el respaldo de sus compañeros y el aplauso del público, en un contexto especialmente delicado: a solo dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y mientras su equipo pelea por escapar de los puestos de descenso.

El episodio se dio en una jornada marcada por otra preocupación para la Selección Argentina, ya que Emiliano Martínez también debió salir antes de tiempo del cruce entre Aston Villa y Nottingham Forest, luego de sufrir una molestia durante la entrada en calor.

Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham.

Aún no se confirmó el alcance de la dolencia de Emiliano Martínez, por lo que se aguarda que en las próximas horas o días se someta a estudios para determinar con precisión qué le ocurrió. En imágenes difundidas por ESPN, se lo observó realizando movimientos con pelota y evidenciando, en reiteradas ocasiones, una incomodidad que tendría origen muscular.

Un contexto adverso en la tabla

Por su parte, la caída de Tottenham Hotspur profundizó su complicado presente, ya que había comenzado la fecha en zona de descenso tras el triunfo de West Ham United frente a Wolverhampton Wanderers. Con el 1-0 a favor de Sunderland, la salida de su principal referente en defensa dejó al equipo dirigido por Roberto De Zerbi sin reacción.

El defensor de la selección argentina no pudo seguir tras un duro cruce con el arquero de los Spurs, Antonín Kinsky.

Al cierre de la jornada, Tottenham Hotspur se mantiene en el 18° lugar con 30 unidades, en plena pelea por no descender de la Premier League. Con el torneo acercándose a su final el 24 de mayo, el conjunto londinense afrontará lo que queda del calendario como verdaderas finales, obligado a sumar puntos para escapar del fondo de la tabla.

Calendario exigente y mirada puesta en el Mundial

En la próxima fecha recibirá a Brighton & Hove Albion, mientras que los compromisos más exigentes serán frente a Aston Villa y Chelsea, equipo donde juega Enzo Fernández. Hasta ahora, Cristian Romero acumulaba 23 presencias en el certamen, con cuatro goles y una asistencia.

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A nivel internacional, lo ocurrido cobra especial relevancia por la proximidad del Mundial de junio, lo que coloca las lesiones de Cristian Romero y Emiliano Martínez bajo un monitoreo constante por parte del cuerpo técnico argentino. Por ahora, ni el club ni la selección difundieron un informe médico concluyente sobre la gravedad del problema físico que sufrió el defensor cordobés.