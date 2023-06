En su discurso, Román expresó: “Es verdad que somos muchos los bosteros, sin dudas. Cada día que pasa me pregunto por qué me tienen tanto cariño. No lo entiendo. He sido un jugador de fútbol, pasaron nueve años, y que la gente quiera venir a la cancha me parece demasiado. El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla , como siempre. No sé si habrá más partidos, ya estoy grande. A los muchachos que se los va invitando me van diciendo que sí. No sé si todos van a poder entrar a la cancha de Boca”.

Sobre su estado físico para su merecido reconocimiento, Román amplió: Pasó tiempo desde el último partido que jugué con Argentinos, me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe que debuté hasta el partido con Lanús que me ovacionaron. Espero no errarle a la pelota".

riquelme_partidodespedidajpg.jpg

Me considero afortunado, esta es la máxima expresión de un sueño para un joven. Desde mi debut contra Unión de Santa Fe hasta el partido en el que fui ovacionado por la afición contra Lanús. Espero no cometer errores en el juego".

“El señor presidente me insistía con que lo tenía que hacer (el partido). Es raro pero esto se tenía que dar. Mis hijos están grandes y van a disfrutar mucho. Este es mi lugar y mi vida. Es volver a estar en casa con mi gente. Va a ser maravilloso, sabía que iba a pasar. Será un día muy lindo volver a mirar a la gente en la tribuna, correr como un nene y hacerlo bien para que la gente se ponga contenta”, agregó el actual vicepresidente del club.

Acerca del formato de partido, informó: “Los equipos ya son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no iba a poder jugar. Será Boca contra la selección argentina. A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro, espero encontrarlo antes del 25. ¿Bianchi? Carlos es más que un entrenador para mí. En el 98 nos enseñó a competir y soñar. Y le dio la alegría a nuestros hinchas. Hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. El culpable de que nos pidan ganar la Copa es él. Lo siento como alguien de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha”.

Riquelme bromeó con que Chicho Serna “está para jugar 45 minutos” y que su hijo “Agustín no va a jugar”. Sobre el año político que transita el club, que a fin de año tendrá elecciones, aclaró: “Va a ser un partido de fútbol. Tengo derecho a disfrutar un poco. El fútbol es mi vida y le debo todo a una pelota de fútbol. Cada día que me levanto miro al espejo y lo único que pienso es por qué carajo me tienen tanto cariño y me respete tanto”.

47RNLA5ZIZHT3F52CTDIMR25II.jpg

“Las decisiones mayormente las toma él (Agustín su hijo). Habla poco pero hay que tomarlo en serio. Vamos a intentar que disfrute, capaz que papá le erra a la pelota. Si tengo esto es culpa de los jugadores que tuve al lado mío”. Y sobre la presencia de Messi, aseguró: “Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mun”.

Es importante tener en cuenta que la última ocasión en la que el nacido en San Fernando portó la indumentaria azul y oro fue el 11 de mayo de 2014, durante el triunfo del equipo de La Ribera por 3-1 frente a Lanús, en la jornada 18 del Torneo Final.

images (6).jpeg

En relación a la naturaleza del evento y los participantes involucrados, se ha confirmado una versión en la que Carlos Bianchi estará a cargo de liderar uno de los conjuntos, específicamente aquel conformado por los campeones de la Copa Libertadores del 2000. En cuanto al otro equipo, se espera que estén presentes amigos y compañeros del Diez a lo largo de su trayectoria profesional.

“Yo solo soñaba ser futbolista, llegar a la Primera de Argentinos Juniors. En el 96 llegué a este lugar y pensé en hacerlo bien. Las cosas salieron bien y en el buen sentido de la palabra todo se fue al carajo, en el buen sentido. Es un sueño, la gente me quiere, me hicieron una estatua y ahora voy a disfrutar esto un montón. Hace años que digo que los hinchas de Boca están locos y me van a hacer la persona más feliz del mundo”, reconoció Román, quien estuvo muy emocionado durante toda la conferencia de prensa.

images (7).jpeg

El anhelo de Riquelme para su encuentro más destacado es contar con la presencia de Lionel Andrés Messi. Ambos mantienen una relación productiva desde que coincidieron en el equipo nacional argentino durante los años 2006 y 2008, periodo en el que el actual vicepresidente de Boca Juniors decidió alejarse de la selección nacional.

Un aspecto adicional que genera entusiasmo es que el genio del fútbol estaría presente en el país para asistir a la despedida de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell's, otro de sus estrechos compañeros en el ámbito futbolístico. La celebración tendrá lugar el 24 de junio, justo un día antes y coincidiendo con el cumpleaños tanto del Diez como del propio Román.L a productora encargada de la organización del evento será la empresa Torneos.